Wie denkt Yuri van Gelder wel dat hij is?

PROFIEL — Turner Yuri van Gelder (34) is een taaie. Hij wil in 2020 als 37-jarige meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. Intussen vult hij zijn tijd en zakken met optredens als ringenclown.

Huh? Is Van Gelder aan het bijbeunen?Daar lijkt het wel op. Hij bungelde vorige week sierlijk aan de ringen tijdens de uitreiking van de journalistieke vakprijzen De Tegels. In februari hing hij met zijn act de clown uit tijdens de carnavalsoptocht in Berkel-Enschot. Vorig jaar augustus turnde hij direct na zijn uitsluiting van de Spelen alsnog zijn olympische finale op Lowlands. Natuurlijk wel met een pilsje on the side. Over deze optredens buiten de grote wedstrijden en belangrijke toernooien wordt verschillend gedacht. Het verraste publiek vindt het doorgaans geweldig om hem in actie te zien en waardeert zijn vaardigheid om negatief nieuws handig om te zetten in positieve aandacht. Anderen vinden dat schoenmakers zich bij hun leest moeten houden.

En sindsdien is hij een aapje dat overal zijn ringenkunstje mag vertonen?Hij verschijnt tegenwoordig overal, maar liet vorig jaar verstek gaan toen hij er werkelijk had moeten staan. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro ging hij na zijn finale-kwalificatie op stap. De professioneel turner zoop en rookte dat het een aard had en plofte vijf uur ’s ochtends moe maar voldaan in zijn topsportbedje. Dat was meteen zijn laatste olympische slaapje, want Van Gelder miste de ochtendtraining waarop sportorganisatie NOC*NSF hem resoluut naar huis stuurde. De prestigieuze finale aan de ringen moest hij daardoor missen.

Wat moeten we weten over Van Gelder?Van Gelder blijft turnen. In 2010 gaf niemand meer een cent voor zijn turncarrière toen bekend werd dat zijn vingers niet alleen wit waren van het magnesium. Door zijn teruggekeerde cocaïnegebruik werd hij uit de Nederlandse selectie gezet voor het WK. Ondanks de afgang op de Spelen van 2016 wil hij er in 2020 gewoon weer staan.

Wat vindt Yuri van Gelder van zichzelf?‘Wat heb ik dan gedaan dat ik werd weggestuurd? Ik ben te laat naar bed gegaan.’

Wat vinden wij van Yuri van Gelder?Al hangt een ringaap aan een gouden ring, hij is en blijft een lenig ding.

Wat vinden anderen van Yuri van Gelder?

Johan Vlemmix - collega-clown

‘Toen Yuri vorig jaar onder vuur lag, heeft hij zich daar goed uit gered. Zelf ben ik ook verguisd en door iedereen uitgekakt toen in 1981 bekend werd dat ik vuurwapens, antitankraketten en handgranaten verzamelde; ik heb toen ook even in de gevangenis gezeten. In 2006 probeerde iemand me daarmee af te persen en toen dat in het nieuws kwam, kreeg ik de volle laag. Ik kan me Yuri’s gevoel goed voorstellen toen bekend werd dat hij moeilijk weerstand kan bieden aan drugs en alcohol. Nee, een verslaving aan die middelen gaat echt niet samen met een positief beeld in de media. Zeker niet als sporter.

De manier waarop hij buiten zijn topsport om in de media opduikt, is helemaal mijn stijl. Ik zeg ook overal ja op en heb geen grenzen, ik doe eigenlijk alles. Puur omdat ik het zo leuk vind. Ik zie dat ook bij Yuri, hij wurmt zich overal geweldig tussen. Hij is een wereldtalent, maar geen lange jongen. Ik ben ook klein. Ik snap wel dat Yuri overal wil laten zien dat hij er toch mag zijn. En het levert hem waarschijnlijk veel meer op dan het turnen.’

