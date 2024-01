'De zwakte van Maurits Hendriks is dat hij alles naar zichzelf draait'

Chef de mission Maurits Hendriks (55) is sinds het wegsturen van turner Yuri van Gelder uit Rio het mikpunt van kritiek. Wel kreeg hij van de rechter gelijk.

Nieuwe Revu vroeg zich af wie deze man wel denkt dat hij is en vroeg daarnaast een aantal Nederlandse sporters en betrokkenen om hun mening, waaronder voormalig hockey-international Jacques Brinkman.

Jacques Brinkman: ‘De kracht van een chef de mission is om weg te blijven van strafmaatregelen en zaken op een volwassen manier uit te praten. Van Gelder had niet weggestuurd, maar méér gestuurd moeten worden. Dit gebrek aan menselijke coaching lag ook aan de basis van het incident met Maurits als bondscoach van ons hockeyteam in Sydney.

Hij had geen gezag en minder senioriteit, maar wilde zich graag laten gelden met regels als je moet tussen één en drie uur in bed liggen. Ik noemde hem directeurtje omdat zijn gedrag daar veel van weg had.

Zijn kracht? Hij kan rigoureuze keuzes maken en reist heel de wereld over om binding te houden met topsporters. Zijn zwakte? Alles altijd richting zichzelf draaien. Zoals na de val van wielrenster Annemiek van Vleuten. In foto-tweets van hemzelf met haar schreef hij op bezoek bij en ze herstelt goed om er vervolgens aan toe te voegen: we zijn in het ziekenhuis en de lokale arts is dankbaar voor de uitstekende samenwerking met onze medische staf en de zorgvuldige wijze waarop Annemiek is behandeld. Kortom: schouderklopje voor zichzelf.’

