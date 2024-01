Dries Roelvink: 'Ik ben geen Marco Borsato'

Dries Roelvink boerde na zijn gele zwembroek-commercials financieel uitstekend. Dat was wel nodig ook, nadat hij op de beurs al zijn geld kwijtraakte en verslaafd raakte aan de drank. ‘Mijn lichaam is een obsessie. Ik ben ontzettend bang om er oud uit te gaan zien.’

Je oude manager Andre? van Commenee belde Shownieuws toen jullie net met ruzie uit elkaar waren gegaan. Hij bood drie smerige roddels over jou aan in ruil voor wat aandacht voor een van zijn andere artiesten.

‘Ik ben daar ontzettend teleurgesteld en boos om geworden. Hij klapte op een heel valse manier over mij uit de school, iets wat ik gek genoeg ook wel had zien aankomen toen we nog met elkaar werkten. Daar was hij het type wel naar. Andre? en ik kregen een meningsverschil over de te volgen lijn naar de toekomst. Hij wilde alleen maar groter en groter, zoals een uitverkocht Ahoy, maar ik wilde het horecacircuit waar ik zo van hou niet opgeven. Ook moest mijn gage omhoog, van 1400 euro per half uur naar 2400 euro.’

‘Met het oude bedrag lachten die cafe?s zich rot omdat ze met 300 man a? 10 euro entree de zaal vol kregen met een optredende act die nog niet eens de helft kostte. Ik ben heel even meegegaan in die prijsstijging, maar het gevolg was dat al die kleine zaken daarop plotseling afhaakten. Dat wilde ik nu ook weer niet. We hebben daarom nu twee prijzen in het leven geroepen. 1400 euro in zaken tot 250 man en ietsjes meer voor clubs met een groter publiek. Ik ben geen Marco Borsato of Jan Smit die voor dezelfde tijd 10.000 euro opstrijken en dat is ook prima. Ik doe al 35 jaar mijn ding, ik heb niets te klagen. Alleen Ahoy gaat mij gewoon niet lukken, joh.’

Is het een kracht om je eigen plafond te kennen of juist een zwakte omdat er te weinig ambitie uit spreekt?

‘Beide wel. Het heeft er ook mee te maken dat ik alweer 58 ben. Toen ik 40 was, dacht ik er anders over. Nu ben ik sommige stations wel gepasseerd. Ahoy, met 10.000 man publiek, is te hoog gegrepen voor iemand als ik. Een avond in Carre? voor 1700 mensen zou mij wel opnieuw lukken. Twee keer zelfs. Daar ben ik heilig van overtuigd.’

