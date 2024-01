Nederlandse systema-sportscholen leiden saboteurs op voor Poetin

Veiligheidsdiensten door heel Europa waarschuwen dat Moskou zich van een nieuwe rekruteringswijze voor spionnen bedient. De Russische militaire inlichtingendienst probeert sportieve, jonge mensen te werven via speciale vechtsportverenigingen. Is systema gewoon een cursus zelfverdediging, of zit er meer achter? ‘Neem de dreiging serieus. Jullie moeten alert zijn. Ook Nederland is een doel.’

Fotografie ANP E.A.

Een inlichtingenbron geeft tegenover Nieuwe Revu te kennen dat de Nederlandse diensten op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen. ‘De Russische inlichtingendiensten nemen een steeds actievere houding aan, ook naar Nederland toe. Het is bekend dat de Russen een netwerk van agenten in Europa willen opbouwen. We weten dat Russische diensten contacten proberen te krijgen in politieke kringen en het bedrijfsleven. Ze boren daar al een hele tijd informatiebronnen aan. Het gebruik van systema is nieuw. Het gaat ook uit van een compleet andere doelgroep. Dat is serieus te nemen. Ook de Belgische inlichtingendiensten nemen de zaak zeer serieus,’ zegt de bron, die geen informatie wil geven over de mate waarin die verbindingen al zijn geslaagd.

Dat die verbindingen middels systema prima te leggen zijn, bleek vorig jaar toen een systema-trainer uit het zuiden van Duitsland in contact wist te komen met de Kommando Spezialkra?fte (KSK), een Duitse speciale militaire eenheid die vaak samenwerkt met de Duitse inlichtingen-diensten. De trainer wist zodanig het vertrouwen van de commando’s te winnen, dat hem gevraagd werd in samenwerking met de KSK een speciale dolk voor de elite-eenheid te ontwikkelen. ‘Dat is opmerkelijk, want alles wat met de KSK te maken heeft is geheim, afgeschermd en anoniem voor buitenstaanders,’ weet Chmelnizki. ‘Later zou blijken dat ook leden van de KSK en een andere elite-eenheid, de GSG-9, tot een harde kern van systema-beoefenaars was toegetreden, die inmiddels verschillende soldaten, agenten en justitiemedewerkers bevat.’

Deze harde kern houdt met regelmaat en in wisselende samenstelling ‘regelrechte manoeuvres in het Zwitserse hooggebergte en in Tsjechie?’, zo staat volgens ingewijden te lezen in dossiers van de Duitse geheime dienst. De leden worden naar Rusland gestuurd om daar verdere opleiding te krijgen die bestaat uit het omgaan met wapens, springstoffen en training in sabotage.

Lees het hele artikel op Blendle.