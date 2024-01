Rusland rekruteert knokploegen in Nederlandse vechtsportscholen

Veiligheidsdiensten door heel Europa waarschuwen dat Moskou zich van een nieuwe rekruteringswijze voor spionnen bedient. De Russische militaire inlichtingendienst probeert sportieve, jonge mensen te werven via speciale vechtsportverenigingen. Is systema gewoon een cursus zelfverdediging, of zit er meer achter? ‘Neem de dreiging serieus. Jullie moeten alert zijn. Ook Nederland is een doel.’

De aanvaller, een krachtpatser in een zwarte broek met zijvakken, maakt een zwaaiende beweging met een mes. De trainer ontwijkt, grijpt de arm van de aanvaller in een klem en ramt zijn knie in diens ribben. Dan slingert hij zijn arm om de hals van de tegenstander en neemt hem in een houdgreep. Aanvaller uitgeschakeld.

Zo wordt er op veel systema-scholen door heel Europa geoefend. Ook in Nederland kan de van oorsprong Russische vechtsport op toenemende populariteit rekenen. Anders dan bijvoorbeeld bij karate is systema geen klassieke vechtsport. Het gaat om het snel en effectief uitschakelen van een tegenstander. Aanvallen met messen en stok- ken afweren, of een tegenstander met een pistool ontwapenen: het hoort er allemaal bij. Maar niemand kan in deze uit Rusland afkomstige discipline kampioen worden, want er zijn geen toernooien, net zo min als banden, rangen of standen. Toch is deze op militaire leest geschoeide close-combattechniek sterk in opkomst.

Nederland telt inmiddels een twintigtal locaties waar les wordt gegeven in systema; in heel Europa zijn in de afgelopen jaren honderden verenigingen opgericht. Wat velen niet weten, is wie er schuilgaat achter deze compromisloze krijgskunst, die behoort tot de standaard opleiding van de Spetsnaz-militaire elitetroepen uit Rusland. Recherchewerk in binnen- en buitenland laat zien dat het netwerk van systema-verenigingen vanuit Moskou wordt aangestuurd door de militaire inlichtingendienst GROe, die onder andere verantwoordelijk is voor de aansturing van pro-Russische troepen in oostelijk Oekrai?ne.

