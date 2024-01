Win: PS4 Game MXGP 3

MXGP is terug! Het derde deel in de serie is van de grond af opnieuw opgebouwd om de spelervaring naar een hoger niveau te tillen! De geweldige graphics en verbeterde gameplay zorgen dat je helemaal opgaat in de wereld van MXGP. Beleef het complete seizoen van begin tot eind met alle banen, coureurs en motors van het seizoen 2016. Waan je een ware MXGP-coureur met de Career Mode. Deze meest gevraagde feature van de community zit nu in de game! Door de geweldige graphics kun je het zand bijna proeven en ook het iconische geknetter van de KTMmotoren maakt MXGP3 een niet te missen spel voor liefhebbers van motorcross. En eigenlijk voor iedereen die van scheuren en strijd houdt. MXGP 3 ligt nu in de winkel.

MEEDOEN? Mail de naam van de actie plus je eigen naam en adresgegevens naar [email protected]

https://youtu.be/uUxmQqamN1k