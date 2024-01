Gamerecensie: Ratchet & Clank

Het is inmiddels een beetje overbodig om bij iedere game te zeggen hoe fantastisch de graphics zijn. ‘Adembenemend en hyperrealistisch’ is inmiddels de standaard voor gameontwikkelaars die een volwassen budget ter beschikking hebben. We leven daardoor nu in een wereld met bloederige moordsimulators die visueel net echt zijn.

Een welkome afwisseling tussen alle headshots is Ratchet & Clank dat deze week verschijnt. Een gek mannetje (Ratchet) en een robotje (Clank) vechten tegen het kwaad. Het eerste deel uit 2002 was een enorm succes, daarna raakte de serie een beetje in de vergetelheid. Maar nu is er een reboot van het eerste deel, gemaakt voor de PlayStation 4, en hij is geweldig.

Kinderachtig genieten

Het is nog altijd een platformer, eigenlijk een vergevorderde variant van Super Mario Bros., maar dan met steeds betere wapens en andere actie. Het is grappig en visueel doet het niet onder voor een Pixar-film. Ongetwijfeld veel te kinderachtig voor veel gamers, dus alleen spelen als je ook van Rayman en Jak and Daxter houdt.

? ? ? ?

https://www.youtube.com/watch?v=iU3sU2WMcPM