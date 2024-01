Max Moszkowicz: 'Ik heb Marokkaans bloed'

Documentairemaker Max Moszkowicz komt uit een vooraanstaande joodse familie. Voor Nieuwe Revu dook hij met een etnische DNA-test in de rijke familiehistorie. ‘Man, wat een geile donders waren die voorouders van mij.’

Naar aanleiding van mijn documentaire (Wij Moszkowicz) over mijn familie en identiteit besloot ik in het kader van alweer de achtste keer dat ik 30 zou worden een speciaal cadeau te vragen aan mijn familie. Een etnische DNA-test! De laatste hobbel die ik moest nemen om volledig te begrijpen wie ik ben en waar ik uit ben samengesteld.

Een vogeltje fluisterde me in dat de test van DNA Ancestry Project het beste is. De kit werd besteld. Na 2 weken ontvang ik een pakketje uit Canada voorzien van een paar wattenstaafjes en een envelop. Beetje wangslijm bij mezelf afnemen, opsturen en bam... Het onomstotelijke bewijs van mijn joodse en Nederlandse roots. Dacht ik... Dan heeft mijn zoon tenminste zwart-op-wit waaruit zijn vader en hij dus ook is samengesteld.

In het voorjaar kreeg ik de uitslag van de DNA-test terug. Ik open de e-mail met het resultaat en de aarde zakte onder mijn voeten vandaan, verwarring alom, my mind was blown away! Ik ben een Zweedse, Russische, native-American, Afro-Colombiaanse, India-Engelse, Balkan-Roma-zigeuner, Cohen-jood. Oh ja, en ook nog een beetje Berber-Marokkaan. Ja echt.

