Recensie | 3 sterren voor het album Funk Wav Bounces van Calvin Harris

Lekker simpel, larger than life en daarmee uitermate geschikt voor de hossende mdma-massa, gold EDM (Electronic Dance Music) jarenlang als het land van melk en honing. Maar de dj’s en producers zijn hun hand aan het overspelen. Dat krijg je als je de ene na de andere inferieure track online dumpt, in de hoop zoveel mogelijk social media-hartjes te oogsten, en daarmee nog vettere sponsordeals en hogere gages. Zelfs de kenners claimen dat EDM is veranderd in een zombie.

Het genre is al dood, alleen het lijk strompelt nog rond. EDM-goudhaantje Calvin Harris hengelt op jaarbasis rond de 60 miljoen euro binnen en vraagt naar verluidt een kwart miljoen voor een nachtje draaien. Maar ook hij ziet de bui al hangen. Verwacht op Funk Wav Bounces Vol. 1 derhalve geen stampiestampiehouse met dikke drops. Wel laidback post-discogrooves die een kusje van de zomerzon hebben gekregen. En van een belachelijk lange lijst – wij turfden er 21 – aan A-list-celebrities die allemaal hun plasje over Calvins producties mochten doen.