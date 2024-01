EK vrouwenvoetbal: de NPO zendt alle wedstrijden Leeuwinnen live uit

EK VOETBAL VROUWEN – Neerlands hoop in bange voetbaldagen vliegt er met gestrekt been in. Hopen we.

Lenie van der Jagt schreef geschiedenis toen zij op 23 september 1956 als eerste Nederlandse voetbalvrouw scoorde in een interland. Alhoewel, vrouw... Lenie uit de Amelandsestraat in Rotterdam was koud 14 toen zij er tegen West-Duitsland eentje inprikte. De wedstrijd was buiten de KNVB om georganiseerd. Want voetballende vrouwen, dat was destijds tegen het zere been van de heren in Zeist.

Bijna 61 jaar later zijn de kaarten heel anders geschud. Je zou de vrouwen zelfs Neerlands hoop in bange voetbaldagen kunnen noemen. Oké, hun eredivisie, maar waar de mannen al een paar jaar hun kwalificaties voor EK’s en WK’s vrolijk lopen te verkwanselen, begint het Nederlands vrouwenelftal deze week aan zijn vierde eindtoernooi op rij.

Met zestien deelnemende landen wordt de komende editie het grootste EK tot nu toe. Als gastland is Nederland automatisch gekwalificeerd. Het ontbreken van Daphne Koster is een aderlating. De Jaap Stam van het vrouwenvoetbal (minus de gladgeschoren schedel) is ermee gestopt. Tijd voor nieuwe talenten om op te staan. Die kunnen dat mooi doen voor volle tribunes, alle groepsduels van Oranje zijn stijf uitverkocht.