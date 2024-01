Revu voorspelt: volgend jaar slechts 3 etappes in de Tour de France

Vrijdag 14 juli 2017

In een interview met de Gazet van Turnhout onthult bondscoach Van Bokhoven de belangrijkste reden om Yuri van Gelder niet te selecteren voor het WK turnen in Montreal. ‘Die stad staat bekend als het Sodom en Gomorra van Canada. Aan die verleidingen kunnen we Yuri niet blootstellen. Als het WK in Almere was gehouden, was het een ander verhaal geweest.’