Marijke Helwegen: 'Ik kom steeds lekkerder in mijn vel te zitten'

Nederland kent Marijke Helwegen (68) als de vrouw die ‘borstjes vooruit, lipjes getuit’ tot haar lijfspreuk heeft gemaakt en waarvan wordt gezegd dat ze zich vaker heeft laten verbouwen dan paleis Soestdijk. ‘Ik heb altijd gedacht dat mensen wel door mijn spel, het typetje dat ik speel, heen zouden kunnen prikken.’

Fotografie ANP

Wie zijn uw vrienden in BN’er-land?

‘Carlo Boszhard, Wilfred Genee en Gordon zijn altijd goed voor me geweest en vooral die laatste was heel beschermend over me toen we samenwerkten voor zijn programma Glitter, Glamour, Gordon. Maar verder geloof ik niet zo in vriendschappen in de showbizz. Het zijn allemaal collega’s van elkaar die in dezelfde vijver roeren op zoek naar hetzelfde visje. Aannames waar geen hol van klopt gaan van mond tot mond en iedereen lacht om elkaar, om vervolgens aan het einde van de dag niemand echt te vertrouwen. Ik heb daar gelukkig niet zo’n last van omdat ik me terugge- vochten heb. Krijgen al die andere sterren ook van die leuke opdrachten zoals ik? Dat denk ik toch niet. Ik worstel en kom boven, dus hier zit absoluut geen gebroken vrouw. Jaloerse types zul je echter altijd houden, helaas.’

Hoe gaat u daarmee om?

‘Door gewoon door te gaan, mijn werk te doen en ze allemaal omver te trillen, haha! Wat je zaait zul je oogsten. Ik ben er heilig van overtuigd dat mensen die keihard uitdelen, echt over lijken gaan en alleen maar kiezen voor het grote geld, dat een keer op hun eigen bordje terugkrijgen. Karma noemen we dat. Hoeveel arrogante zakenlieden ben ik al niet tegenkomen die pochen over hun succes, hun kinderen die allemaal een eigen huis hebben en het vrouwtje dat precies doet wat hij zegt. Jaren later is daar helemaal niets meer van over.’

U zou ook kunnen denken: ik heb een leuke man, een fantastisch huis met een enorme tuin, dus wat kan mij het schelen...

‘Mijn man Harry zegt dat ook geregeld tegen mij. Maar waarom? Ik mag toch voor mezelf opkomen? Veel roddels over mijn ingrepen zijn absolute onzin dus die compenseer ik dan door zaken waar ik energie van krijg, zoals die presentatieklussen op beurzen en congressen. Als je mij iets flikt, dan wacht ik net zolang tot ik je kan terugpakken. Of dat nu morgen is of over een jaar, maar ik doe het. Alleen verbaal, dat wel, en e?e?n keer heb ik een glaasje champagne in iemand gezicht geklotst. Ik voel me nu ook een stuk krachtiger en gelukkiger dan toen ik jonger was. Precies zoals een waarzegster in Amstelveen me 24 jaar geleden al voorspelde. De meeste mensen zijn het gelukkigst als ze jong zijn, bij mij is het precies andersom. Hoe ouder ik word, hoe lekkerder ik in mijn vel kom te zitten.’

Lees het hele interview met Marijke Helwegen op Blendle.