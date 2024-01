'Dat eeuwige gelul over de ware moet maar eens afgelopen zijn'

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Met wie zou je wel een beschuitje willen eten?Giovanni Avia

Over de hele wereld lopen misschien wel 1.250.000 vrouwen rond met wie ik zeker een keer een beschuitje zou willen eten. Dat eeuwige gelul over de ware moet ook maar eens afgelopen zijn. We zijn biologisch gezien op aarde om zoveel mogelijk beschuitjes met elkaar te eten. Laat je verder niks wijsmaken door de kerk of seksremmende cultuur waar je toevallig in woont of bent opgevoed. Denk je dat eenden of katten nadenken over beschuitjes eten? Al moeten we geen voorbeeld aan deze dieren nemen want het zijn schandalige verkrachters. Laten we juist respect en liefde voor de vrouwen tonen. Dan komt dat beschuitje vanzelf.

