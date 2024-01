Dit is Jim Taihuttu, de nr. 1 van de Neerlands Hoop top 40 2017

Met Yellow Claw krijgt hij over de hele wereld de grote clubs en festivals aan het zweten. Met zijn films belicht hij waarheden die anderen liever verzwijgen. Een betere nummer 1 van onze Neerlands Hoop-lijst dan filmmaker en dj Jim Taihuttu (35) kunnen wij ons niet voorstellen.

Foto: Gerard Wessel

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?‘Dat Nils en ik een nieuw Yellow Claw-album hebben gemaakt. Terwijl een album uitbrengen eigenlijk het slechtste idee is dat je kunt hebben in deze tijden, waarin dj’s en producers constant nieuwe tracks op Soundcloud of hun social media knallen. Snel nieuwe muziek online zetten is te gek en heeft ons zeker in de beginjaren veel gebracht. Maar je merkt ook dat een liedje daardoor anno 2017 veel minder waard is dan in 2000 of 1980. Een heel album maken is bijzonder, omdat bijna niemand in onze scene het nog doet. Mede daarom kwam onze vorige plaat in Amerika op 1 binnen in de Billboard Dance Music Charts. Dat Yellow Claw een album uitbrengt, zegt: wij zijn een force to be reckoned with. Het is... geen machtsvertoon, dat klinkt zo negatief. Bravoure, is dat de vriendelijke variant van machtsvertoon?’