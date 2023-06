Het bloed droop door het plafond: viervoudige moord op studenten houdt Amerika in de greep

De deur van de rechtbank in Moscow, Idaho, ging open en daar kwam hij binnen: Bryan Kohberger, de 28-jarige man die volgens de aanklager op zondagochtend 13 november 2021 vier studenten van de University of Idaho heeft afgeslacht. Hij droeg een oranje gevangenispak, had donker haar, staarde schijnbaar emotieloos voor zich uit. Wat was zijn motief? Wilde hij weten hoe het voelt een seriemoordenaar te zijn?

Opvallendste aanwezige op de eerste hoorzitting op 22 mei 2023 in Latah County District Court: Steve Gonçalves. Zijn dochter heette Kaylee Jade. Ze was 21 jaar, had blond haar met highlights. Twee cirkels rond haar ogen toonden dat ze varend op haar bootje vaak een zonnebril droeg. Kaylee was de beste vriendin van Madison ‘Maddie’ May, een leeftijdsgenoot met blond, stijl haar en een gezonde huidskleur door het skiën in de bergen van Idaho. Ze hadden elkaar ontmoet op een privéschool in het toeristische Coeur d’Alene, een stadje van 55.000 inwoners in Noord-Idaho. Maddies moeder was daar de manager van een hotel. Kaylees vader Steve kocht een boot voor zijn dochter. Maddie en Kaylee voeren in de zomers over het grootste meer van Coeur d’Alene en ze zwommen, parasailden, paddleboardden en sprongen van de aanlegsteiger in het groenblauwe water.

Kaylee en Maddie gingen studeren aan de Universiteit van Idaho in het stadje Moscow en woonden met vier vrouwelijke studiegenoten in een appartement net buiten de campus. De ouders maakten zich bijna nooit zorgen om hun dochters. De laatste zeven jaar was er geen moord gepleegd in Moscow. Er waren in 2021 geen meldingen van grensoverschrijdend seksueel gedrag, er werd nul keer illegaal gegokt, prostitutie bestond niet in Moscow. Heel soms werd 911 gebeld, maar dat ging dan om meldingen van geluidsoverlast, openbare dronkenschap of katten die niet uit een boom konden komen.

Maddie en Kaylee raakten bevriend met een minder bevoorrechte huisgenoot: de 20-jarige Xana Alexia Kernodle. Ze groeide op in Arizona en had als enige van de zes huisgenoten donker haar. Haar moeder Cara nam eens meth om haar zorgen te vergeten en raakte verslaafd. Haar tanden vielen uit, haar gezicht zat vol rimpels, ze leek twintig ouder dan ze was. Ze kon de huur niet betalen omdat ze liever drugs kocht en Xana en Cara moesten weg uit het appartement. Xana’s vader Jeffrey was eveneens verslaafd en liet zijn gezin in de steek. Haar moeder werd in 2022 opnieuw gevangen gezet, maar er waren ook goede dingen in Xana’s leven. Ze kreeg op de campus een vriendje genaamd Ethan en wist zeker dat ze ooit met hem ging trouwen.

Vol messteken

12 november 2022 leek een fijne zaterdag te worden. Xana sliep uit op de tweede verdieping van het appartement, Maddy en Kaylee deden dat op de derde verdieping. Medestudenten hadden de cijfercode van hun deur en liepen ‘s middags in en uit. In de avond werd de muziek hard aangezet. Studenten speelden Beer Pong op een tafel, uit luidsprekers klonken country- en hiphopnummers. Kaylee plaatste vier foto’s van zichzelf op Instagram met Maddie, Xana en hun drie andere huisgenoten. Ze lachte in de camera en schreef: ‘one lucky girl to be surrounded by these ppl everyday.’

Xana ging met haar vriendje Ethan naar een feest in de buurt van hun appartement. Maddie en Kaylee reden naar de Corner Club Bar in het kleine centrum van Moscow. Ze kwamen er rond tien uur binnen, gingen om half twee in de ochtend weg en liepen een stukje over Main Street. Het vroor, Maddie en Kaylee belden een Uber. Ze passeerden de Zions Bank, biljartbar Mingles en lieten de chauffeur stoppen bij de Grub Wandering Kitchen, een foodtruck die tot half drie open bleef. Ondanks de kou stond er een rij, studenten bestelden taco’s, pasta, mac & cheese of burrito’s. Maddie en Kaylee kozen voor een carbonara van 10 dollar. Na tien minuten wachten kregen ze hun eten, om iets voor tweeën stapten ze uit bij hun appartement. Xana en Ethan waren al binnen. Ook zij hadden een leuke avond gehad.

Kaylee en Maddie gingen naar naar bed. Er reed een witte Hyundai voorbij. Huisgenoot Dylan werd om vier uur wakker van gestommel. Ze zei: ‘Er is iemand.’ Er klonk gehuil, gesmeek. Een mannenstem zei: ‘Het is oké, ik ben hier om je te helpen.’ Kaylees hond Murphy blafte. Er droop bloed door een kant van het plafond. Dylan stond op. Uit de andere kant van het plafond kwam ook bloed. Dylan nam de trap naar boven.

Een man in donkere kleren liep haastig naar beneden. Ethan en Xana lagen vol messteken in het halletje. Dylan viel flauw. Kaylee lag een verdieping hoger naast haar beste vriendin Maddie. De andere huisgenoot belde 911. Ze begon te hyperventileren en kon niet praten. Rechercheurs reden naar de plaats delict. De vier slachtoffers waren met extreem geweld doodgestoken. Zelfs ervaren rechercheurs uit grote steden hadden nooit zo’n afschuwelijke misdaad gezien.

