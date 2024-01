Na 20 jaar nog steeds een mysterie: wie vermoordde Tupac?

7 September 1996 is een van de zwartste bladzijdes uit de hiphopgeschiedenis. Loopt de moordenaar van Tupac, de markantste rapper uit de jaren 90, nog altijd vrij rond? Is er überhaupt wel een dader? Vier complottheorieën.

'Tupac is neergeknald op de Las Vegas Strip na een bokspartij van Mike Tyson. Hoeveel getuigen heb je nodig voordat je iemand kunt arresteren? Er hebben meer mensen gekeken naar de moord op Tupac dan naar de laatste aflevering van Seinfeld.'

Hoewel gedateerd, is deze grap van Chris Rock nog steeds actueel. Aantijgingen, beschuldigingen en wilde complottheoriee?n zijn er in de afgelopen 20 jaar genoeg geweest, maar de moord op de rapper blijft een mysterie. De Tupac-biopic All Eyez On Me draait sinds deze week in de bioscoop. Een uitgelezen moment om terug te blikken op deze onopgeloste moordzaak.

Tupac, platenbaas Suge Knight en hun omvangrijke entourage zijn op 7 september 1996 in het MGM Grand Hotel in Las Vegas voor het boksgevecht tussen Bruce Seldon en Mike Tyson. Na de wedstrijd ziet iemand uit Tupacs kliek een vijand van het label in de lobby van het hotel. Het is Orlando ‘Baby Lane’ Anderson, een Crips-lid dat een paar maanden eerder iemand uit de Death Row-stal heeft aangevallen en beroofd in een Foot Locker-filiaal. Op beelden van de beveiligingscamera’s van het hotel is te zien hoe Shakur, Knight en nog een paar mannen deze Orlando Anderson in elkaar slaan.

Na de matpartij stapt Tupac in de auto bij Knight, die zelf achter het stuur zit. Ze zijn op weg naar een feest in Club 662. Op de kruising tussen Flamingo Road en Koval Lane manoeuvreert een witte Cadillac zich naast Knights zwarte BMW 750iL. Een raampje van de Cadillac gaat naar beneden en dan klinken de pistoolschoten. Twee kogels raken Tupac in zijn borst, e?e?n in zijn arm en e?e?n in zijn dij. Suge Knight heeft alleen een schampwond op zijn hoofd.

De ambulance brengt de rapper naar het University Medical Center of Southern Nevada, waar hij direct naar de intensive care gaat. Tupac overlijdt op 13 september als gevolg van inwendige bloedingen. Hij wordt de volgende dag al gecremeerd. Dik 20 jaar na dato is de hamvraag nog altijd: wie heeft de moord op zijn geweten?

