Wie vermoordde Keith, zaagde hem in stukken en gooide hem in het IJ?

De taxichauffeur uit Dublin zit op een bankje voor zaal 4 van de Amsterdamse rechtbank. Het is maandag 15 mei 2017,12.50 uur. Hij krijgt straks eindelijk de straf te horen voor de drie mannen die ervan worden verdacht zijn zoon te hebben doodgestoken, zijn lichaam met een kettingzaag aan stukken te hebben ­­gezaagd en in het IJmeer te hebben gegooid.

De moord vond een dikke 8 jaar geleden plaats, op 24 februari 2009. Een week later zag een man een koffer vastzitten aan een zandbank. Hij vond het verdacht en belde de politie. Er arriveerden agenten in een boot en in een auto. De koffer werd de Diemerzeedijk op getrokken, en ze vonden vuilniszakken, een rieten mand en een Albert Heijn-tas. Specialisten sneden het open. De inhoud leek op een romp, en er zaten afgezaagde ledematen bij plus een hoofd dat te lang in het water had gelegen om herkenbaar te zijn.

DNA-onderzoek wees uit dat het in stukken gezaagde lichaam Keith Ennis was, een 29-jarige man uit Dublin die in Mijdrecht woonde. De taxichauffeur uit Dublin is Keiths vader Frank. Hij draagt ondanks de hitte een leren jackie en een lange sjaal. De uitspraak kan elk moment beginnen, maar er is iets misgegaan met het oproepen van een tolk en het loopt uit. Franks vrouw Margaret is vandaag niet meegereisd. Wie weet valt de uitspraak tegen en dan stort ze vast opnieuw in. Frank, Margaret en de kinderen leidden tot Keiths dood een goed leven. Alles veranderde na de verdwijning. Op 27 maart 2009 vierden Frank en Margaret hun 21-jarige huwelijksfeest. Niemand wist waar Keith was en ze spraken voornamelijk over hem. Een paar dagen later stonden er twee agenten van de An Garda Síochána, de Ierse nationale politie, voor de deur. Frank zag direct dat ze slecht nieuws hadden.

