Dit is het verhaal achter de grootste Nederlandstalige hit van 2016

Zo’n 5 miljoen Nederlanders houden van Nederlandstalige muziek, blijkt uit onderzoek. De ene helft luistert het liefst naar popmuziek, de andere helft houdt van volksmuziek van Hollandse helden als Jannes, Wolter Kroes en André Hazes. Ze mogen klagen over gebrek aan aandacht en waardering, terwijl: ­‘Het is nationaal cultuurgoed!’

Fotografie ANP

Een jaar geleden werd op het Muziekfeest, toen in Turkije, het nummer Liever Te Dik In de Kist Dan een Feestje Gemist van Stef Ekkel en René Karst bedacht. Er liepen wat gasten in groene badjassen over het resort met daarop de spreuk: ‘Het leven is als een frikandel, maar je moet het zelf speciaal maken.’ Zo wisselden de artiesten met het gezelschap diep in de nacht, na wat alcoholconsumptie, van die tegeltjeswijsheden uit. ‘Liever in de kist dan een feestje gemist’ kwam naar boven drijven, en anderhalf uur later was het liedje klaar. Het ging daar, in die lobby, in première, en de volgende dag zongen ze het voor Radionl.

Het knalde meteen. Die gasten met de groene badjassen waren een Facebook-actie begonnen. Amateurfilmpjes kwamen razendsnel online en om 21.00 uur zaten ze al op 16.000 views. Nog steeds onderschatten de zangers het effect. Misschien was het niet meer dan een kantinehitje. Maar ze werden bijkans bedreigd: ‘Als jullie het niet opnemen, gaan wij het doen.’ Ruim 5 miljoen views op Youtube later hadden Ekkel en Karst de grootste Nederlandstalige hit van 2016 te pakken.

Een opvolger kwam er niet van. Maar medio mei op het Griekse vakantie-eiland Kos zaten ze, net als toen, met een mannetje of vijftien in de lobby. En toen gebeurde het weer. Mijn Ex heet de potentiële opvolger van Liever Te Dik... De mannen hebben besloten het pas net voor carnaval uit te brengen.

Lees het hele artikel op Blendle.