Victor Vlam: 'Dat Hazes junior zijn eigen naam niet meer mag gebruiken van Rachel is écht harteloos'

Het was alweer zeker twee weken rustig in kamp Hazes. Wat nu weer?

Rachel Hazes heeft haar zoon André Hazes gesommeerd om niet meer de naam André Hazes te gebruiken. Voor wie twijfelt of het er écht zo schandalig liefdeloos aan toe kan gaan in deze familie: het management van de zanger heeft de sommatie inmiddels bevestigd. De boosheid van de weduwe van André Hazes senior laait weer op in het jaar waarin hij exact twintig jaar dood is. Over de reden van deze kersverse razernij blijft het gissen, maar Yvonne Coldeweijer denkt het te weten: ‘André heeft zich vorige maand officieel op papier bij de rechtszaak van Rox tegen haar moeder gevoegd. Daardoor is Rachel zo uit haar panty geschoten dat ze een sommatie naar Dré heeft gestuurd dat hij de naam André Hazes niet meer mag gebruiken. Alleen nog maar met ‘junior’ erachter. Zij is volgens haar namelijk nog steeds rechthebbende van het merk André Hazes.’

Wat vindt de godenzoon hier zelf van?

Geheel volgens het boekje en dus uiterst professioneel reageert de artiest niet zelf, maar zijn management. Karin Hermans laat weten dat de zanger ‘ontzettend aangeslagen’ is door de onverwachte sommatie van zijn moeder. De zanger zou geen begrip kunnen opbrengen voor deze actie. ‘Naar zijn mening is hij een trotse opvolging van z’n vader,’ aldus Hermans. De hitzanger met 880.000 volgers op Instagram laat het er niet bij zitten. Hij vertikt het om voortaan Dreetje of junior op de posters te moeten zetten en gaat met zijn ploeg advocaten en raadgevers aan de slag. ‘Niemand die hoort dat André Hazes komt optreden, denkt dat de oude Hazes er zal staan,’ stelt Hermans treffend. Net als het management denken wij ook dat de meeste muziekliefhebbers al wel iets hebben vernomen van het overlijden van de oude Hazes in 2004.

‘Je kan je naam ook laten veranderen in loeder in plaats van moeder’

Wat vindt Rachel Hazes van zichzelf?

‘Ik blijf altijd hun moeder, maar het wordt nooit meer zo hecht als het geweest is.’

Wat vinden wij van Rachel Hazes?

Zij gelooft niet meer in die kleine jongen.

Wat vinden anderen van Rachel Hazes?

Wesley Klein - volkszanger

‘Ik zou het vreselijk vinden als ze mijn artiestennaam zouden afpakken. Hij bouwt al jaren aan zijn carrière en daar hoort zijn naam bij. Senior is er al twintig jaar niet meer en dus is hij nu André Hazes en geen junior meer. Een bekende familienaam dragen werkt niet alleen in je voordeel, je moet jezelf extra hard bewijzen. Dat heeft hij zeker gedaan. Ik zou alles op alles zetten om die naam te behouden. Ik vind het sneu dat zijn moeder die probeert af te pakken, ik kan het me niet voorstellen dat mijn moeder dat zou doen.’

Wolter Kroes - volkszanger

‘Ik heb met beide partijen te maken, zowel met André als met Rachel. Wat ik vooral jammer vind, is de situatie waarin deze familie zit. Er is altijd wel wat aan de hand. En dat vind ik heel jammer, want het zijn stuk voor stuk mooie, lieve mensen. Ik vind Dré junior een geweldige gozer, ik vind Roxeanne hartstikke lief en als ik Rachel tegenkom, is het altijd gezellig en geven we elkaar een knuffel. Hoe het kan dat die drie onderling altijd wat hebben met elkaar, het is mij een raadsel. Maar zo heeft elke familie wel wat, hè! Wat betreft de achternaam Hazes: ik zou het zelf niet over mijn hart kunnen verkrijgen dat mijn zoon Wolter, die dus ook Wolter Kroes heet, zijn naam zou moeten veranderen. Dat is het enige wat ik niet kan, maar gelukkig ook niet hóéf te begrijpen. Hazes staat voor mij voor de beste volksmuziek die ooit geschreven is. Senior was mijn grote voorbeeld, junior zorgt er nu voor dat de naam Hazes voortleeft. Ik vind het heel triest wat er speelt in deze mooie familie. Ik denk dat Rachel heel trots moet zijn dat haar zoon de naam van zijn vader voortzet.’

Jos van Zoelen - voormalig vriend, bodyguard en chauffeur André Hazes sr.

‘Wat er allemaal gebeurt in de familie, is gewoon zielig natuurlijk. Als moeder moet je te allen tijde achter en voor je kinderen staan, wat er ook gebeurt. We zitten momenteel in de laatste stuiptrekkingen van de familie wat betreft de erfenis van Hazes. Het gaat over poen en macht en dat loopt onderling spaak. Het zijn aardige kinderen en op hun manier ook nog wel een beetje artiest, maar op dat gebied mogen ze natuurlijk de schoenveters van hun vader nog niet eens vasthouden. Dat ze lekker hun boterhammetje ophalen met zingen, is toch hartstikke mooi? En of hij nou Dreetje, junior of gewoon André Hazes heet: iedereen weet wel dat het niet om senior draait. Rachel moet niet zeuren, want overal ter wereld worden nummers van Hazes gedraaid en daar haalt zij de Buma/Stemra van binnen. Maar ze wil steeds meer en groter, het is nooit genoeg voor haar. Mijn contact met haar was altijd summier. Ik leerde haar kennen toen ze twaalf was en op een gegeven moment moest ik ermee dealen dat ze mevrouw Hazes werd. Nu is ze nog steeds mevrouw Hazes en haalt ze de huur op van de carrière van haar man. Waarom blijft ze niet lekker anoniem onder de radar daar in Spanje? In plaats daarvan kun je betaald op de foto met haar, waar is ze nou mee bezig?’

Victor Vlam - mediakenner

‘De hele Hazes-vete ontspint zich in de media als een soort reallifesoap. Ik denk dat de schandalen die naar buiten zijn gekomen vooral enorm schadelijk zijn voor alle partijen. Als je aan André Hazes denkt, dan denk je aan ruzie met zijn moeder, problemen met zijn zus en allerlei andere familieperikelen. Het is absurd, maar dan ook echt absurd dat de moeder mogelijk een procedure gaat voeren tegen haar eigen zoon, zodat hij zijn eigen naam niet meer mag gebruiken. Het is harteloos, écht harteloos, dat je denkt van: hoe háál je het in je hoofd? Rachel lijkt mij een onruststoker. Als je haar tegenkomt, loop je drie blokjes om, omdat het volgens mij geen enkele moeite kost om met haar ruzie te krijgen. Ook met haar beste vriendin is ze gebrouilleerd geraakt. Als je met iedereen ruzie hebt, ligt het niet aan al die andere mensen, dan ligt het aan jou.’