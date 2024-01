Reconstructie: de gewelddadige dood van Keith Ennis

De taxichauffeur uit Dublin zit op een bankje voor zaal 4 van de Amsterdamse rechtbank. Het is maandag 15 mei 2017,12.50 uur. Hij krijgt straks eindelijk de straf te horen voor de drie mannen die ervan worden verdacht zijn zoon te hebben doodgestoken, zijn lichaam met een kettingzaag aan stukken te hebben ­­gezaagd en in het IJmeer te hebben gegooid.

Er klinkt een stem door het rechtsgebouw die zegt: ‘Attentie, als er een tolk in het gebouw aanwezig is, wilt u zich alstublieft melden bij balie 4.’ Frank kijkt op en lacht. Hij maakt ondanks alles een vrolijke indruk en hij praat nu met de rechercheur die het moordonderzoek sinds 2009 heeft geleid. 8 jaar lang werkten zijn team en hij in fases aan de zaak-Ennis. Dat ging eerst vrij moeizaam, maar na een tijdje kregen de rechercheurs een tamelijk compleet beeld van Keiths Nederlandse leven.

Keith raakte in Rotterdam bevriend met een jongen genaamd Philip C., die net als hij uit Ierland moest vluchten omdat hij werd gezocht en in 2008 in zijn Audi cabriolet Nederland binnen reed. Ook Philip C. nam een andere naam aan; hij werd Paul Butler. Ze gingen samen naar SnowWorld in Zoetermeer, deden krachttraining en cardio in het Rotterdamse Health City en bezochten nacht- en stripclubs in Amsterdam en Rotterdam. Ze dronken Guinness en champagne, snoven coke en gingen achter de vrouwen aan. Ze bezochten hoeren en smokkelden drugs.

Een andere goede vriend was Anthony, die in Ierland was veroordeeld voor cokebezit ter waarde van 500.000 euro. ‘Antho’, zoals ze hem noemden, werkte onder Keith in de drugshandel. Ze raakten gebrouilleerd. Antho belde eens bij Keith aan en schreeuwde: ‘You’re fucking dead!’ Keith kreeg andere zakenpartners en verhuisde naar de Constructieweg in Mijdrecht. Philip trok in Keiths huis aan de Kralingseweg. Antho vroeg in die tijd rond in Rotterdam om te ontdekken waar Keith was.

Keith liet zich ook in Mijdrecht inschrijven als Bryan Mcconville, en hij betaalde de huisbaas op 25 oktober 2008 7000 euro contant om een half jaar te mogen blijven. Op 14 februari 2009 woonde Keith daar nog steeds. Zijn verloofde Pamela vloog over vanuit Ierland om samen Valentijnsdag te vieren; ze hadden een romantisch etentje in het Amsterdamse Sea Palace. Op 17 februari 2009 zette hij haar af op Schiphol. Om 20.15 uur stuurde hij Pamela een lief berichtje, daarna heeft nooit meer iemand iets van Keith gehoord.

