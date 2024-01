Omvolking is een term die alleen gebruikt wordt door racisten

Beste PVV-Kamerlid Harm Beertema,

Taal zegt alles. Dat vorige week de hele wereld zich vrolijk maakte over Donald Trumps ‘covfefe’ was geen social media-flauwerijtje, het stond voor iets veel groters: de illustratie van het onvermogen van de leider van de vrije wereld om zelfs 140 tekens tot een goed einde te brengen. In dat covfefe zat een hele wereld besloten.

Zo gaat dat vaker. Van ‘flikker’ tot ‘nikker’: er bestaat een heel scala aan woorden waarvan het gebruik een inkijkje geeft in iemands wáre referentiekader.

Voor u de Tweede Kamer in kwam, werkte u 34 jaar in het onderwijs. U gaf onder meer Nederlands. Daarnaast was u secretaris van de organisatie Beter Onderwijs Nederland. Als iemand, kortom, geacht wordt iets te weten van de werking van taal, bent u het wel.

Vorige week zette een anonieme extreemrechtse activist op Twitter de mededeling dat bijna 70 procent van de inwoners van Rotterdam onder de 21 van niet-Nederlandse af komst is. Dat noemde hij ‘een bezetting’.

U retweette dit bericht, wat ik al merkwaardig vind, omdat u dat doorgaans doet uit instemming. Maar u zette er ook zelf nog commentaar bij, en wel dit: ‘De omvolking van Rotterdam. En van het Avondland.’

Die laatste zin kan ik niet anders lezen dan een verwijzing naar het boek De Ondergang van het Avondland van de Duitse filosoof Oswald Spengler. In een partij die niet eens een wetenschappelijk bureau heeft en wier partijleider een nog beperktere woordenschat hanteert dan de president van de Verenigde Staten, vind ik het op zichzelf een verademing dat een prominent lid verwijst naar literatuur, toch een onderdeel van de linkse hobbycultuur. Ik zou zelf een ander boek hebben gekozen dan dit monument van pessimisme, van een man die aanvankelijk achter de nazi’s aanliep en tot voor zijn dood bleef voorspellen dat het Duitse rijk zou vallen, voor hijzelf aanmerkelijk eerder viel door een hartstilstand.

Maar die eerste zin, hoe moet ik die lezen? ‘Omvolking’, wat is dat? Op zoek naar de oorsprong van dat woord kwam ik onmiddellijk terecht in een modderbruin universum. Waar anti-racismeactivisten dol zijn op de lelijke vertaling uit het Amerikaans (‘wit privilege’, ‘mensen van kleur’), genieten in deze kringen duidelijk de lelijke vertalingen uit het Duits de voorkeur: ‘leugenpers’, ‘goedmens’. Nergens anders bestaat die term ‘omvolking’, in geen enkel wetenschappelijk onderzoek wordt hij gebruikt. Het is een term die alleen maar wordt gebruikt door racisten, en die ook geen enkele officiële definitie kent, alleen de betekenis die de mensen die hem gebruiken duidelijk ook bedoelen. Namelijk dat de Nederlandse bevolking verdwijnt, en wordt vervangen door een ander volk, met een andere kleur en achtergrond, dus per definitie geen onderdeel van het Nederlandse volk. Wit wordt vervangen door zwart, dus wit verdwijnt, dus zwart is de bedreiging van wit.

Eerst was de islam volgens uw partij het probleem en niet de moslims, gaandeweg toch ook de moslims, toen de Marokkanen, en inmiddels dus iedereen die niet Harm, Geert of Fleur heet. Want die mensen volken ons om.

Een goed idee inderdaad; beter onderwijs.