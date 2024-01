Mental Theo: 90% van de artiesten gaat vreemd

25 jaar geleden bestormde Mental Theo samen met Charly Lownoise de hitlijsten met happy hardcore-pareltjes als Wonderful Days. In zijn gelijknamige biografie, die deze week verschijnt, geeft Theo Nabuurs (52) een uniek kijkje achter de schermen van het succes. ‘Het enige waar ik voor een optreden aan dacht, was: wie neem ik vanavond mee?’

Fotografie ANP

Als ik mijn ogen dichtdoe, zie ik ze no?g voor me bungelen: de eerste siliconenborsten die ik ooit in mijn leven zag. Man, wat waren die groot. Wat een enorme joekels! En wat was die vrouw gestoord! Ze was de bloedmooie vriendin van een collega-dj die we tijdens een show in New Jersey hadden ontmoet. Ze klom op de dj-booth en ging daar minutenlang wijdbeens zitten zodat we zo tegen haar opgezwollen lipjes aankeken. Een slipje had ze immers niet aan. Spelend met haarzelf e?n het publiek maakte ze de show nog spannender. Geen idee of die meid dronken of stoned was, ik geloof van wel. Maar sindsdien weet ik wel 100 procent zeker: Amerikaanse vrouwen zijn echt knettergek. Want zoiets had ik in Nederland tot dan toe nog nooit een vrouw zien doen!

Daarom keek ik in Cleveland ook wel uit. Niet dat ik mezelf al met haar in bed zag liggen, dat beslist niet. Daar dacht ik op dat moment niet eens aan. Want ik had Annemarie, na Monique mijn tweede serieuze relatie. Maar met die gekke meid uit New Jersey in mijn achterhoofd kon ik niet voorzichtig genoeg zijn. Zo reageerde ik ook op haar: heel koeltjes en gereserveerd.

Dat veranderde echter toen ze tijdens het optreden, later op de avond, maar voor het podium bleef dansen en mij constant heel geil en heel uitdagend aankeek. Ik weet niet wat het was, maar ineens, zomaar, stond ik in brand en sloegen de vonken over. Niet dat ik direct superverliefd was, maar het was meteen raak. Er ontstond een klik. Alsof ik in een soort trance was en niet meer wist wat ik deed.

Ineens was ook alles weg. De twijfel, de angst e?n – helaas – de onvoorwaardelijke liefde voor mijn vriendin thuis. Want een paar uur later, nadat we in de lobby van het hotel eerst nog keurig wat hadden gedronken en zij aangaf dat ze wel heel erg benieuwd was wat voor een vloerbedekking ik op mijn kamer had, lagen we samen in bed en waren we voor even e?e?n. Het hart had het duidelijk gewonnen van het verstand.

Het zou niet de allerlaatste keer zijn. Want hoewel ik de volgende ochtend enorm veel spijt had toen ik haar naakt naast me zag liggen, merkte ik later dat zo’n herinnering me wel gelukkig maakte. En zonder dat ik het in de gaten kreeg, had ik er een nieuwe hobby bij...

Waarom ik dat deed, terwijl ik dondersgoed wist dat ik daarmee mensen kwetste? Ik zou kunnen zeggen: alle artiesten zijn zo. Wat ook zo is natuurlijk, want artiesten zijn wat dat betreft net voetballers. Zonder te overdrijven, durf ik dan ook wel te beweren dat zeker 90 procent van de mensen uit het vak het regelmatig doet met een vrouw die niet hun eigen vrouw is. Maar dat is natuurlijk wel een heel gemakkelijk en goedkoop antwoord.

