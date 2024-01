Filemon Wesselink: Kickboksen heeft me zelfverzekerd gemaakt

Zaterdag 3 juni zou ­Filemon Wesselink (38) in de finale van Filemon Slaat Door op een kickboksgala met collegaprogrammamaker Ajouad El Miloudi de ring in duiken. Maar een week van tevoren zegde hij af. Of hij bang is om te falen? ‘Kickboksen heeft me zelfverzekerder gemaakt.’

Fotografie Corné van der Stelt

Zit hier nu niet alleen een fittere, maar ook een mentaal sterkere Filemon voor mij?

‘Nou, ik merk wel dat ik zelfverzekerder op straat rondloop dankzij al die kickbokstrainingen de afgelopen maanden. Zo merk ik aan mezelf dat ik minder snel ineenkrimp als iemand zomaar op me af komt lopen. Dat is een fijn gevoel, hoor.’

Dus dankzij het kickboksen ga je niet meer gebukt onder een ‘minderwaardigheidscomplexje’, zoals je in een interview met de Volkskrant in 2015 opbiechtte?

‘Er is onbewust veel meer rust in me gekomen. Maar dat minderwaardigheidscomplexje van me moet je anders zien. Het werkt hetzelfde als geldingsdrang: ik ben nooit echt tevreden over mezelf. Maar dat is toch niet zo gek? Als je helemaal tevreden over jezelf bent en zeker van jezelf, dan heb je toch ook veel minder drang om jezelf te bewijzen?’

Lees het hele interview met Filemon Wesselink op Blendle.