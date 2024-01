De PvdA moet van de knoppen afblijven

Paniek in de formatie. Omdat mijn vorige twee voorspellingen vrijwel direct zijn uitgekomen, ga ik nog een laatste duit in de zak doen, daarna kunnen we het weer over luchtigere zaken hebben. Vorige week werd duidelijk dat een verstandshuwelijk tussen D66 en de Christenunie ondenkbaar was, de ideologische verschillen zijn simpelweg veel te groot, daar kwamen de onderhandelaars na een paar dagen gelukkig ook achter.

Eerder zaten VVD, CDA en D66, het zogenaamde motorblok, aan tafel met de hipsterbeweging van Jesse Klaver, die ongetwijfeld ontzettend zijn best heeft gedaan, maar na een paar weken de conclusie moest trekken dat een samenwerking zou leiden tot politieke zelfmoord. En wat moet je dan doen dan als informateur? Het lijkt erop dat Edith Schippers haast heeft, dan word je ook minder kritisch en realistisch. Er wordt gewikt en gewogen, om vervolgens weer uit te komen bij de Pvda. Niet zo’n gekke gedachte van ‘het motorblok’, dat echt een vierde partij nodig heeft voor een meerderheidskabinet. Bovendien riepen Pvda-fossielen Willem Vermeend en Michiel van Hulten afgelopen weekend in de krant dat Lodewijk Asscher zijn verantwoordelijkheid moest nemen, in het kader van het landsbelang, want straks is de boel onbestuurbaar.

Zo lust ik er nog wel een paar: de Pvda is juist een marginale partij geworden omdat ze vaak de behoefte voelden om in een coalitie te zitten, waarbij altijd concessies werden gedaan die de club onherkenbaar maakten. Het dieptepunt was toch wel het laatste kabinet met de VVD, toen op een gegeven moment niet meer duidelijk werd welke minister namens welke partij in de regering zat. Zo noemden insiders Jeroen Dijsselbloem de beste VVD-minister van het kabinet, aangezien hij hun programma het beste uitvoerde. Daar word je dus niet vrolijk van.

En dan komen er ook nog een paar van die uitgerangeerde mastodonten die over het landsbelang beginnen. Ik zou, als ik de Pvda was, eerst eens gaan denken in eigenbelang, want als ze nog een keer gaan regeren met partijen die zo ver van hen afstaan, kan dat zomaar fataal worden voor de sociaaldemocraten. De partij moet zich eerst herijken, wat ook zou kunnen beteken dat oudere leden, die allang niet meer meedoen, niet te pas en te onpas hun meninkjes moeten doorbellen aan een journalist. Dat kan officieel beleid worden.

Sowieso is dat hele idee van ‘landsbelang’ valse retoriek, die klakkeloos door iedereen wordt overgenomen. Alsof je het land daadwerkelijk schade toebrengt door even te passen voor een plek in de regering. Het lijkt mij juist in ieders voordeel dat een partij die zo de kluts kwijt is, op organisatorisch en ideologisch front, eventjes wegblijft bij de knoppen. Laat anderen het maar oplossen, de partijen die de afgelopen jaren stelselmatig op de Pvda hebben afgegeven.

In een interview met Het Financieele Dagblad laat Jeroen Dijsselbloem in elk geval weten dat hij niet van plan is om te zwichten voor de druk van buitenaf: ‘Heel veel partijen sluiten andere uit. Het worden er steeds meer. Maar wij sluiten onszelf uit.’ Toch wel verstandige woorden voor iemand met zijn politieke kleur. Misschien is het toch een VVD’er.