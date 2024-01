Breaking Bad in Brabant: harde criminelen met een zachte G

Brabant is de drugsschuur van Europa, zo is te lezen in het nieuwe boek We Regelen het Zelf Wel van Bram Endedijk. De provincie van carnaval en worstenbroodjes loopt ook voorop als het gaat om drugslabs en wietplantages.

Fotografie ANP

Het Brabantse land wemelt van de boerderijen, van de weilanden. De agrarische sector is in het zuiden traditioneel groot. De laatste jaren komt er wat de klad in: mede door schaalvergroting staan er nogal wat schuren leeg. Schuren in het niemandsland, schuren die ideaal zijn om een drugslab in te plaatsen, of een wietplantage.

Als je de auto pakt en op het platteland in het zuiden bij willekeurige boerderijen aanbelt, dan hoor je de verhalen. De meeste boeren vertellen het liever niet, zeker niet met hun naam erbij, bevreesd als ze zijn voor de werkwijze van de ‘wietjongens’. Vooral agrarie?rs die een advertentie op Marktplaats hebben staan, zijn doelwit van criminelen.

Soms gaat de telefoon al een minuut nadat een advertentie van een schuur of loods online staat. ‘Ja, met Sem,’ wordt er dan bijvoorbeeld gezegd. ‘He?, die schuur die jij online hebt staan, is die ook geschikt voor, je weet toch, die plantjes van het gedoogbeleid?’ Een boer vertelt dat hij, sinds hij zijn schuur aanbiedt op internet, ‘veertig tot vijftig keer’ benaderd is door mensen die wietplanten in zijn schuur wilden plaatsen. Hij hoefde niks te doen en kon er per jaar 150.000 euro mee verdienen. Soms kwamen ze zelfs onaangekondigd bij hem langs, om de schuur even te bekijken.

Lees alles over drugs in Brabant op Blendle.