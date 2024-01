Hoe is het nu met Koos Postema?

Koos Postema (84) heeft jicht, een leesbril en een gehoorapparaat. Toch klaagt hij niet: hij vermaakt zich nog iedere dag opperbest met Ineke, de liefde van zijn leven.

Hij is een ijdele man, Koos Postema. En dus ondergaat hij de uiterlijke gevolgen van het verouderen met tegenzin. Nee, hij schreeuwt niet van de daken hoe fantastisch het is om ouder dan 80 te zijn. Maar de man die al 55 jaar op tv is, klaagt evenmin over oudemannenkwaaltjes. ‘Ik voel me goed en mijn vrouw ook. We zwemmen ’s morgens vroeg in de sportschool om de ochtendstijfheid uit de benen weg te krijgen. Vaak nemen we na het zwemmen een stoombad en zitten we nog even in het bubbelbad. Pure ontspanning.’

De man die furore maakte met het reünieprogramma Klasgenoten, hoeven we niet meer op tv te verwachten. Al heeft hij inspiratie genoeg voor programma’s: ‘Ik spreek weleens af met mensen uit de wereld van televisie en radio om plannetjes en ideeën uit te wisselen. Daarnaast lees ik graag en veel, je zou me een boeken- en krantenjunk kunnen noemen. Wat ik verder aan lichaamsbeweging doe? Afwassen, wandelen en mijn vrouw in de tuin helpen. Ineke houdt van tuinieren en ik doe het zware werk, zoals het afval en het gereedschap tillen en het gras maaien.’

En verder? Postema lacht jongensachtig en grapt: ‘Op mijn leeftijd hou je je niet meer met heel veel dingen bezig. Ik heb het behoorlijk druk met mijn vrouw, die is erg lastig.’ Vrouwlief reageert flexibel: ‘Je bent ook ontzettend graag bij onze kinderen en kleinkinderen, Koos.’ Vijf kleinkinderen heeft opa Koos, maar die zijn al tussen de 17 en 25. Postema: ‘De tijd van speeltuinen en pretparken is voorbij. Gelukkig wel. Bij het horen van het woord “Efteling” krijg ik al de kriebels.’

CV

Koos Postema wilde graag leraar worden en stond vijf jaar voor de klas. Zijn mediacarrière begon hij in 1960 als verslaggever bij de VARA-radio. In 1965 maakte de geboren Rotterdammer de overstap naar tv met een job bij de actualiteitenrubriek Achter het Nieuws. Voor zeven omroepen maakte hij tientallen programma’s, met Klasgenoten als bekendste. Postema was tot twee jaar terug nog te zien bij Omroep Max, maar heeft nu afscheid genomen van de beeldbuis.