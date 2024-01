Reportage: een oorlog tussen straatbendes op Curaçao

Een viervoudige moord in maart is het dieptepunt van een zeven jaar voortwoekerende oorlog tussen twee straatbendes op Curaçao: Buena Vista City en No Limit Soldiers. De liquidaties vinden plaats op het vakantie-eiland, waar toeristen in de luxe resorts nauwelijks iets van de geweldsgolf merken. Én in Nederland. Een overzicht van de aanslagen – tot nu toe.

Fotografie ANP

Op dinsdag 15 juli 2014 was er voor Djuni Djais geen ontkomen meer aan. Buiten de aankomsthal van luchthaven Hato werden hij en zijn maatje Shantley Arnhem (22) opgewacht door een moordcommando van NLS. Bij de schietpartij met volautomatische wapens, waaronder een kalasjnikov, raakten zeven omstanders op de drukke luchthaven gewond.

De corrupte politieman Xavier de W., die gegevens over de Air Berlin-vlucht vanuit Du?sseldorf had doorgesluisd, speelde een cruciale rol. De W. had de vluchtgegevens opgevraagd bij een bevriende douanier, en die vervolgens doorgegeven aan NLS-lid Curtley Basilia, die het op zijn beurt doorgaf aan Judrin Martis.

Het was een behoorlijk uit de kluiten gewassen moordcommando, want deze keer moest Djuni Djais echt dood. Judrin Martis en Adrian Martha namen hem van dichtbij onder vuur, waarbij ook Arnhem dodelijk werd geraakt. Drie anderen – Raily B., Givency M. en Renaldo M. – zorgden voor rugdekking. De schutters zijn veroordeeld tot levenslang, de drie anderen tot gevangenisstraffen van 12 tot 20 jaar.

Op Curac?ao blijft weinig geheim. Twee dagen na de schietpartij vond in de buurt van de woning van Renaldo M. in Kustbatterij een bijeenkomst plaats, waar verschillende personen aanwezig waren die naderhand als getuige verklaringen aflegden. Zo bleek dat Martis had verteld dat op de dag dat Djuni Djais onderweg was naar Curac?ao, hij een bericht met de vluchtgegevens op zijn telefoon had gekregen, waarna ze de auto’s zijn gaan halen.

De moeder van Djuni Djais verklaarde dat niemand wist op welke dag hij zou aankomen, maar haar zoon had tegen haar gezegd dat als hij vermoord zou worden, een immigratieambtenaar zijn reisinformatie uit het bestand van de immigratiedienst had gehaald en doorgegeven aan agent Xavier de W., die het door moest geven aan de NLS. Hij was hiervoor betaald, en met het geld heeft hij een rode Toyota Scion gekocht.

