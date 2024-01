Win: DVD The Great Wall

Op zoek naar buskruit zijn de westerse huurlingen William en Tovar ver doorgedrongen in het mysterieuze China tijdens de middeleeuwen. Als het duo na een aanval van een monsterachtig wezen wordt gevangen bij de Chinese Muur blijken ze midden in een eeuwenoude oorlog te zijn beland tussen het Chinese eliteleger en een ras bovennatuurlijke wezens dat de wereld wil vernietigen. Ziedaar het krankzinnige uitgangspunt van Zhang Yimou’s The Great Wall, de duurste film (budget 150 miljoen dollar) die ooit in zijn geheel in China werd opgenomen. Er was wat gemor vooraf wegens de hoofdrol van een blanke Hollywood-acteur als redder van de wereld, maar die kritiek is vrijwel te verwaarlozen. Een evenzo grote rol is weggelegd voor het imposante verdedigingsleger dat met James Bond-achtige gimmicks de monsterlijke invasie probeert te stoppen. The Great Wall is vanaf 31 mei te verkrijgen op DVD en Blu-ray.

