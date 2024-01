Win: Jason Bourne Blu-ray

Na The Bourne Supremacy en de The Bourne Ultimatum keert Jason Bourne, de voormalig meest dodelijke agent van de CIA, terug vanuit de anonimiteit. Jason Bourne die zich nu herinnert wie hij daadwerkelijk is probeert de geheimen uit zijn verleden te ontrafelen. Bijna tien jaar nadat de ex-geheimagent voor het laatst aan het werk was, keert hij terug in een voor hem heel nieuw tijdperk. In deze film ontdekt een nieuwe generatie kijkers enkele cruciale geheimen omtrent de ontstaansgeschiedenis van Jason Bourne. Matt Damon wordt in deze film bijgestaan door Alicia Vikander, Vincent Cassel en Tommy Lee Jones, ook Julia Stiles keert terug in de Bourne cast. Jason Bourne is gebaseerd op de personage gecreëerd door Robert Ludlum.Jason Bourne is vanaf 30 november beschikbaar op DVD en Blu-ray.

www.jasonbourne.nl

https://youtu.be/8e6DVb8nixY