Nu in Nieuwe Revu (nr. 20, 2017)

Oorlog op Curaçao - De gangs Buena Vista City en No Limit Soldiers voeren een bloederige strijd op het vakantie-eiland. Slaat de bendeoorlog over naar Nederland? (reportage)

- Peter Plasman overweegt oprichting Partij voor de Kinderen. (interview)- Snuiven en zuipen met de Nederlandse Don Draper. (voorpublicatie)- Kiss in Ahoy: ‘De beste show die je ooit zult zien.’ (interview)- Een ode aan de Nederlandse dugout. (fotorepo)- Neerlands Hoop: zeewierman Toine Wilke. (interview)- Wie denkt Patty Brard wel dat zij is? (portret)- ‘Wereldleiders hebben 55 robots in mijn hoofd geplaatst.’ (nieuws)- Hoofdredacteur Jonathan Ursem: ‘Feministen: hou je verongelijkte moralisme voor je.’ (column)- Özcan Akyol: ‘Dat al deze partijen samen een kabinet moeten vormen, is eigenlijk lachwekkend.’ (column)- Jerry Hormone: ‘Voorlezen aan kids is een crime.’ (column)- Leon Verdonschot: ‘De meeste vlogs gaan helemaal nergens over.’ (column)- Herman Brusselmans: ‘Feministen zijn te lui om te koken.’ (column)- Marith Iedema: ‘Een wijntje bij het ontbijt en dan sporten, dat is de succesformule van Barry Hay.’ (column)- Maxim Hartman: ‘Hans van Breukelen is redelijk talentloos op het gebied van leiding geven.’ (column)