Nu in Nieuwe Revu (nr. 19, 2017)

Vandaag ligt er weer een verse Nieuwe Revu in de winkel. Het coververhaal van deze week:

Fernando Ricksen – Niet bang voor de dood. 'Ik ben nog niet klaar.' (reportage)

Verder in editie 19 van Nieuwe Revu:

- Ahmed Marcouch: ‘1 op de 8 Nederlandse moslims is salafist.’ (interview)- Wie denkt Hans van Breukelen wel dat hij is? (portret)- De comeback van Twin Peaks. Na een pauze van 25 jaar is de cultserie terug. (voorpublicatie)- Raw War: oorlogscorrespondent Ed van Kan in de Congolese hel van 1964. (reconstructie)- Inwoners van Zuid-Soedan zijn op de vlucht voor oorlog en honger. (fotorepo)- Neerlands Hoop: landmijnruimers Massoud en Mahmud Hassani. (interview)- Hoofdredacteur Jonathan Ursem: ‘Een kras op mijn auto, ik vind het oprecht zielig.’ (column)- Özcan Akyol: ‘Wilders slaagt er niet in Fortuyn te imiteren.’ (column)- Jerry Hormone: ‘Ik heb van auto’s net zo weinig verstand als van voetbal.’ (column)- Leon Verdonschot: ‘Een typisch Nederlands debat? Ruzie maken als 6-jarigen.’ (column)- Herman Brusselmans: ‘Het werk van Remco Campert is net zo grappig als een breipriem door je huig.’ (column)- Marith Iedema: ‘Geen discussie: alleen met blote borsten laat ik je binnen.’ (column)- Maxim Hartman: ‘De Derde Wereldoorlog? Dat duurt zeker nog een paar maanden.’ (column)