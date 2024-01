Hoe is het nu met Henk Wijngaard?

Generaties groeien op met de muziek van Henk Wijngaard (70). Ook de tieners van nu zingen zijn ­nummers in feesttenten nog mee. Nieuwe Revu reed met de vlam in de pijp naar Emmen voor de joviale, vrolijke entertainer.

Fotografie ANP

Omdat hij was weggelopen van huis, woonde Henk Wijngaard in zijn jeugd bij zijn opa en oma. Op z’n 14de zat hij al in een bandje, maar toen zijn opa er lucht van kreeg dat hij van het speelgeld louter instrumenten en kleding kocht, moest de tiener er onmiddellijk mee kappen. Daarover was kleinzoonlief zo verontwaardigd, dat hij direct werk zocht in de koopvaardij. Wijngaard koos het ruime sop, zijn eerste reis duurde zestien maanden. ‘Ik ging als kind de deur uit en kwam als grote vent weer terug,’ vertelt de geboren Groninger. Een paar jaar later, in 1976, deed hij mee aan een talentenjacht. Die won Wijngaard, en daardoor verdiende hij een contract bij platenmaatschappij Telstar.

Dat was vorig jaar veertig jaar geleden. ‘Zo werd ik artiest en dat ben ik nog steeds. Geloof het of niet, maar ik heb groepen fans van 19 à 20 jaar die álles meezingen in de feesttenten,’ jubelt Wijngaard nu. ‘Natuurlijk zijn Met de Vlam in de Pijp en Sneeuwwitte Bruidsjurk de bekendste liedjes. In de tijd dat dat hits waren, was het een gekkenhuis qua optredens. Vijf jaar lang is het moordend druk geweest met veertig tot vijftig tv-optredens per jaar. Dat waren ook financieel zeer bloeiende jaren.’ En nu? ‘Momenteel treed ik gemiddeld twee of drie keer per week op en ik heb al liedjes opgenomen voor een hagelnieuw album. Op fysiek vlak werken alleen mijn knieën niet mee. Daar zit artrose in, waarschijnlijk een gevolg van mijn periode als vrachtwagenchauffeur.’

CV

Henk Wijngaard werd geboren als zoon van een uit Frankrijk gevluchte moeder en een Canadese geallieerde soldaat. Tijdens zijn werk als vrachtwagenchauffeur zong hij graag en zijn bijrijder vroeg waarom hij geen liedjes over het truckersbestaan ging schrijven. Wijngaard schreef Met de Vlam in de Pijp in 1978, een hit die nog altijd wordt meegezongen door liefhebbers van het Nederlandstalige genre. Met 45 albums en meer dan 70 singles is Wijngaard een zeer productieve artiest.