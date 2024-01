Neerlands Hoop: zanger Robin Borneman van TSO

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: zanger Robin Borneman (31).

Fotografie Gerard Wessel

‘Iedere Amerikaan kent het. Je kunt het vergelijken met André Hazes. Ze vinden het misschien niet allemaal goed, maar ze kunnen het wel allemaal meezingen. We hebben 10 miljoen albums verkocht en net zoveel concertkaartjes. De band is in Amerika echt onderdeel van de kersttraditie geworden. Ieder jaar in november en december gaan twee identieke orkesten – en dat zijn bands van 25 man elk met een honderdkoppige crew – simultaan toeren langs de west- en oostkust. Ik zit aan de oostkant. Van Toronto tot Miami doen we in zes weken zo’n 65 optredens, gemiddeld voor 20.000 man publiek. Die shows zijn één en al spektakel: vuur, lasers, het kan allemaal niet gek genoeg.’