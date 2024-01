Reconstructie: de moordzaken van NFL-ster Aaron Hernandez

Hij moest de nieuwe OJ Simpson worden, Aaron Hernandez. De NFLster zat een levenslange gevangenisstraf uit voor moord op een andere American football-speler, toen hij terechtstond voor een dubbele moord een jaar eerder. Erik Brouwer bezocht het proces in Boston, dat kort na de uitspraak een bizarre wending kreeg.

Fotografie Getty Images , Reuters E.A.

De 27-jarige oud-American footballer die 40 miljoen dollar verdiende en nu terechtstaat voor een dubbele moord, wordt om 09.15 uur in de morgen door vier beveiligers kamer 906 van het Suffolk Superior Court in Boston binnengeleid.

Aaron Hernandez speelde jaren met superster Tom Brady bij regerend NFL-kampioen New England Patriots. Kenners voorspelden dat hij de beste tight end van de wereld kon worden. Tegenwoordig is zijn bijnaam Football’s Al Capone en bekeek hij de legendarische Superbowlfinale van februari 2017, toen de Patriots een onoverbrugbaar lijkende achterstand tegen de Atlanta Falcons goedmaakten, vanuit de zwaarbewaakte gevangenis Souza-Baranowski.

Hernandez kijkt kort de zaal in en gaat zitten tussen zijn vier advocaten. Hij draagt een grijs pak en zwarte designerschoenen, weegt 130 kilo en is breed en sterk door de opdruksessies achter de tralies. In zijn nek staat: ‘Lifetime’. Die liet hij zetten na een eerdere veroordeling voor moord. Op zijn linkerarm staat: ‘If it is to be, it is up to me.’ Dat zei zijn overleden vader vaak.

Meestal zoekt Hernandez aan het begin van weer een week in de rechtbank oogcontact met zijn verloofde Shayanna Jenkins-Hernandez, die als bewijs van trouw alvast zijn achternaam heeft aangenomen. Bijna niemand gelooft nog in Hernandez’ onschuld, maar ze blijft hem ondanks zijn affaires en geweldsuitbarstingen steunen. Alleen vandaag lijkt ze er niet bij te zijn.

Lees de hele reconstructie over de moordzaken van Aaron Hernandez op Blendle.