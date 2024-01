Deze Koreaanse gamers worden rijk met League of Legends spelen

In de wereld van de e-sport verdienen steeds meer jongeren hun geld met gamen. Voor het grote geld moet je bij een professioneel team in Zuid-Korea zijn, waar miljoenen fans de wedstrijden live op tv volgen en de nerds van weleer de idolen van vandaag zijn. ‘Sommige spelers verdienen tienduizenden euro’s per jaar, maar voor de beste jongens geldt dat je daar een nul achter kunt zetten.’

Fotografie DannySeoul

Score, Smeb en Pawn zitten op speciaal voor het team ontwikkelde ergonomische stoelen, met daarop het logo van KT Rolster: een achtbaan. ‘We willen spektakel leveren, vandaar de achtbaan,’ vertelt Won-il voordat hij de vergaderzaal verlaat. Score is met zijn 24 jaar de meest ervaren speler van het team. ‘Ik was lange tijd een vrijetijdsgamer. Ik speelde gewoon voor de lol, zeg maar. Totdat ik werd benaderd door een vriend die voor een professioneel team uitkwam. Ze zochten talent en kwamen bij mij uit.’

Gelukkig is op internet keurig bijgehouden hoeveel de e-sporters precies aan prijzengeld verdienen. Pawn, die tot nu toe opvallend stil is en stoïcijns voor zich uit staart, heeft in zijn nog jonge carrière krap vier ton bij elkaar verdiend, exclusief salaris, sponsoring en reclame-inkomsten. Hiermee is hij de topverdiener binnen KT Rolster en staat hij zevende op de ranglijst met de best verdienende League of Legends-spelers. Op zijn 17de, toen hij voor het Samsung Galaxy White-team speelde, won hij het wereldkampioenschap League of Legends. De winst, 1 miljoen dollar, werd door vijven gedeeld, en zo liep hij als tiener met ruim twee ton op zak naar huis.

