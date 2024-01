Nu in Nieuwe Revu (nr. 18, 2017)

Vandaag ligt er weer een verse Nieuwe Revu in de winkel. Het coververhaal van deze week:

Pablo Escobar - Exclusief interview met Javier Pena en Steve Murphy, de detectives die de grootste drugsdealer ooit te pakken kregen. ‘Escobar was een ordinaire terrorist. Natuurlijk was het persoonlijk!’ (reportage)

Verder in editie 18 van Nieuwe Revu:

- Waarom pleegde NFL-ster Aaron Hernandez zelfmoord in zijn cel? (reconstructie)- Zuid-Koreaanse gamers worden rijk met League of Legends spelen. (reportage)- Edwin Rutten: ‘De grootste criminelen worden kleine jongetjes bij mij.’ (interview)- Portretfotograaf Ivo van der Bent ging op de koffie bij BN’ers. (fotorepo)- Neerlands Hoop: zanger Robin Borneman van Trans-Siberian Orchestra. (interview)- Wie denkt Dave Roelvink wel dat hij is? (portret)- Jonathan Ursem: ‘Door de samenwerking met Chelsea is Vitesse een vreemdelingenlegioen geworden.’ (column)- Özcan Akyol: ‘Ouders leggen teveel druk op hun kinderen.’ (column)- Jerry Hormone: ‘Samenwonen met een Russische dwerghamster kan heel zwaar zijn.’ (column)- Leon Verdonschot: ‘De angst bij media en politici om de mening van het gewone volk te missen is begrijpelijk.’ (column)- Herman Brusselmans: ‘Als Karin Bloemen over straat loopt, denken de mensen: hé, een massabijeenkomst!’ (column)- Marith Iedema gaat undercover als showgirl, op een seksfeest met BN’ers. (column)- Maxim Hartman: ‘Ik rasp oude kaas over de Thaise curry. Gooi ik dan de Thaise cultuur te grabbel?’ (column)