Henk Westbroek: 'Ik dacht dat Edwin Rutten al dood was'

Waarom gaat Edwin Rutten op z’n 80ste nog een tv-reis maken, moet hij niet gewoon lekker gaan klaverjassen?

Niks klaverjassen of biljarten, het format van Beter laat dan nooit gaat juist over een groep oudere heren die op reis gaat. De ongemakken van de ouderdom op reis, vormen een hilarische basis voor een leuk programma vol levenservaring, goede gesprekken, humor, onhandige acties, vergeetachtigheden en irritaties. Natuurlijk krijgt het ouwe vel wel gezelschap van een veel jongere, appetijtelijke reisleidster. In eerdere edities zagen we Gerard Cox en Peter Faber zich in gedachten vermaken met de voorbumpers van Olcay Gulsen, terwijl Willibrord Frequin zich in zijn stoutste oudemannenfantasie verlekkerde aan de jetsers van Katja Schuurman. Voor de komende serie wordt Estavana Polman ingevlogen om de pacemakers van de heren Henny Huisman (72), Ad Visser (76), Frits Barend (76) en dus Edwin Rutten (80) te ontregelen. Het schatje van oud-voetballer Rafael van der Vaart maakt hiermee haar presenteerdebuut. En om maar even in Ome Willem-termen te blijven: we gaan ervan uit dat Rutten van de kleine rakkers van Polman af kan blijven.

Moet de AED mee in de koffer van Polman?

Rutten is met 80 de oudste, maar misschien ook wel de meest bezige. Tussen 1974 en 1989 was er trouwens bijna niemand die Edwin Rutten bij zijn werkelijke naam noemde; hij was in Nederland superbekend als Ome Willem. Bijna 35 jaar na het stoppen van het kinderprogramma met die naam heeft Rutten het nog altijd druk. Met het presenteren van jazzradioprogramma’s doet hij het wat rustiger aan, maar de zingende drummer die zo berucht werd met zijn broodje poep, zingt nog klassieke cd´s vol, geeft af en toe zingend een jazzconcert en schrijft columns. Twee keer per week gaat hij naar de sportschool met een personal trainer, naar eigen zeggen om zijn spieren- en gewrichtenverzameling overeind te houden. In een interview met Party zegt Rutten daarover: ‘Het is geen hobby van me, maar noodzakelijk onderhoud. Ik heb een goede gezondheid en dat is natuurlijk een zegen. Dat alles in mijn hoofd ook nog goed loopt, vind ik heel fijn. Ik ben druk met leuke dingen. Menig veertiger zou willen dat hij of zij zo’n leuk leven had als ik op m’n 80ste, haha.’

‘Ruzie maken is onmacht. Dat gebeurt dus niet in huize Rutten’

Wat vindt Edwin Rutten van zichzelf?

Ik maak nooit ruzie, maar kan wel een verschil van mening hebben

Wat vinden wij van Edwin Rutten?

We gaan ervan uit dat de vier heren in Beter laat dan nooit iedere dag afsluiten met het bekende ‘Deze vuist op deze vuist’. En voor de kijkcijfers zou het natuurlijk geweldig zijn als de mannen ook een avondje met elkaar op de vuist gaan.

Wat vinden anderen van Edwin Rutten?

Ad Visser - reisgenoot

‘Persoonlijk ken ik hem niet, maar sinds mijn 10de jaar, toen de televisie opkwam, volg ik hem al. In het begin voornamelijk als zanger, want ik ben breed geïnteresseerd in muziek. Of dat ook onze verbindende factor zal zijn tijdens de gesprekken gedurende de reis? Dat ligt voor de hand, maar ik hoop toch dat we meer raakvlakken en gespreksonderwerpen zullen hebben. Ik ga er in ieder geval open en zonder verwachtingen naartoe. Of zijn rappa-pa, broodje poep en joepie-de-poepie vooraan in mijn geest zitten? Natuurlijk zijn die termen aan hem gekoppeld, maar je doet iemand enorm tekort als je dat soort dingen als eerste noemt. De breedte van een persoonlijkheid maakt iemand boeiend.’

Frits Barend - reisgenoot

‘We hebben bij elkaar op het Vossius Gymnasium in Amsterdam gezeten. Toen ik in de eerste en tweede klas zat, speelde Edwin met Rogier van Otterloo in The Goldcoast Combo. Dat vonden wij als onderbouwleerlingen fantastisch, je mocht swingen en dansen op die muziek. Ik keek ontzettend tegen hem op. Later werd hij het idool van mijn kinderen als Ome Willem; ik kon dan zeggen dat ik bij hem op school had gezeten. Dat kan ik straks op reis weer zeggen, haha.’

Henny Huisman – reisgenoot

In weekblad Party: ‘Edwin Rutten, ik noem hem hier thuis JoepiedePoepie, is het voorbeeld van vroeger hoe ze kinder-tv maakten met De Film van Ome Willem. Het zal vooral het ongemak zijn van vier oudere heren, dat leuk is om naar te kijken. Ik bedoel: JoepiedePoepie in zijn onderbroekie, ik wil dat best een keer meemaken, haha. Ik denk dat hij een grote witte onderbroek heeft met een gulp erin, maar het kan ook een spannende slip zijn, we gaan het meemaken.’

Frits Landesbergen - vriend & collega

´Edwin en ik kennen elkaar al veertig jaar vanuit de muziek. We hebben van alles gedaan, waaronder radio- en tv-programma’s, en we hebben samen een paar cd’s opgenomen. Toevallig belde hij me eergister nog. Edwin is gezellig, breed georiënteerd, geïnteresseerd en heeft veel humor. Ik noem hem gekscherend altijd mijn favoriete oom, met een knipoog naar Ome Willem; hij voelt als een familielid dat je graag mag. Omdat mijn vrouw Joke Bruijs en ik bevriend zijn met Gerard Cox, heb ik van Gerard verscheidene verhalen gehoord over Beter laat dan nooit. Gerard is een aardige mopperkont, maar hij was lyrisch over dat programma. Enkele van zijn positieve belevingen heb ik met Edwin besproken. Voor hem vind ik het bijzonder dat hij tijdens de reis een paar weken lang in de watten wordt gelegd en dat hij dit nog mag meemaken. Ik denk dat ze een goeie aan hem hebben; Edwin gaat er wel voor zorgen dat het gezellig wordt. Ik zie hem nog niet bungeejumpen ofzo, dat soort dingen zal hij overslaan. Maar hij heeft geen lijstje met issues en staat redelijk probleemloos in het leven.’

Henk Westbroek – zanger/presentator

‘Als Edwin jarig was, dan trakteerde hij altijd de hele VARA. Dus niet alleen de mensen met wie hij zelf werkte, maar er kwamen dozen vol gebakjes de afdeling op en dan gaf hij iedereen een gebakje. Voor zover ik weet, is hij de enige die dat ooit gedaan heeft. Bij de opnames van het lied Ik ben toch zeker Sinterklaas niet in 1986, was hij zijn zangstem kwijt. Toch was de studio gereserveerd en er moest worden opgenomen; toen heb ik hem gevraagd om eens praatzingen te proberen. Dat pakte ontzettend goed uit en daarom hoor je Edwin in dat nummer rappen. Ik heb grote bewondering voor hem; hij heeft een geweldige stem en intonatie. Zelfs als hij een telefoonboek voorleest, is het spannend. Ja, bij Marcel & Gijs aan tafel begonnen ze over Edwin Rutten en ik dacht dat hij al dood was. Wat een misser van mij zeg, een complete verstandsverbijstering, een korte tia. Ik heb ’m na die opnames in 1986 nooit meer gezien hè? Ik ben ontzettend blij dat hij nog leeft en ik hoop dat hij in goede gezondheid 100 wordt. Op je 80ste op reis voor een tv-programma? Ik moet er zelf niet aan denken, ik zou het nooit doen. Maar als hij het leuk vindt, wie ben ik om daar wat van te zeggen?’