Nepnieuws in de polder: Maurice Wasbauer van NineForNews

NineForNews, WorldUnity en Niburu noemen zichzelf alternatieve media die mensen wakker willen maken. Je vindt er zogenaamd het échte nieuws, dat mainstream media verzwijgen. Wie zijn de mensen achter het nepnieuws? ‘Het heeft niets te maken met klokkenluiden, maar met labiele mensen leegschudden onder het mom van donaties.’

Illustratie Kakhiel

Sinds kort vraagt NineForNews aan bezoekers om sponsor te worden. Zo kunnen ze vanaf 2,50 euro per maand een ‘vrije nieuwssite’ in de lucht houden die – in tegenstelling tot de mainstream media – het volk niet dagelijks manipuleert. ‘Wij vertellen je het e?chte nieuws!’ De inkomsten van dat e?chte nieuws – ook via advertenties – komen terecht bij eigenaar Maurice Wasbauer, die ook andere projecten heeft lopen.

We stuiten op Trancewerk, een website waar je geluidsfragmenten kunt kopen die je in hypnose zouden brengen, voor enkele tientjes tot een paar honderd euro. De hypnosesessies verhelpen vrijwel alle problemen: slechtziendheid, obesitas, psychische stoornissen, kanker, 75 soorten angst, vroegtijdige ejaculatie, jaloezie, noem maar op. Eerder konden gebruikers hun oogkleur veranderen, ontsnappen uit een sekte, familiebezoekjes weer leuk gaan vinden of je borsten vergroten, omdat ze ‘op een zekere en veilige manier van binnenuit groeien’. Toen Quest erover scheef, is dat van de site verdwenen.

Wasbauer blijkt 37 domeinnamen te bezitten, en enkele werkende websites: een sekssite, een datingsite en www.hypnomiljonair.nl, waar je ‘De Complete A-tot-Z Cursus Om Een Miljonairsbrein Te Ontwikkelen Voor Een 100% Financieel Vrij en Gelukkig Leven’ kunt kopen. Ook het domein www.hypnomiljonairscam.nl is alvast geregistreerd.

