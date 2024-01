Biografie: Luc De Vos, de veel te jong overleden zanger van Gorki

In een net verschenen biografie beschrijft Leon Verdonschot het leven van de in 2015 plots overleden Luc De Vos, als zanger van Gorki de volksheld van Vlaanderen en met Mia de schrijver van het alternatieve volkslied van België. Een exclusieve passage uit VOS, over zijn jeugdjaren in het dorpje Wippelgem en het allerprilste begin van zijn muzikale loopbaan.

Fotografie Geert Bonne

Een paar weken duurde het, toen durfde zijn medescholier Wim De Bock op het Sint- Lievenscollege aan de Zilverenberg het hem te vragen. Waarom deed Luc niet mee met voetballen, of met wat dan ook eigenlijk, maar stond hij tijdens pauzes altijd op dezelfde plek naast de toegangspoort van de school? ‘Omdat dat het dichtst bij de uitgang is,’ antwoordde Luc.

In het eerste jaar zaten ze nog niet in dezelfde klas, maar Luc was Wim toch opgevallen, omdat hij niks zei en zich overal aan leek te onttrekken. ‘Die overstap van Wippelgem naar het Sint-Lievenscollege was voor hem veel te groot. Van die paar straten van Wippelgem waar hij iedereen kende en binnen vijf minuten van school terug was bij moeder, kwam hij plots op een nieuwe school waar hij niemand kende, en dan ook nog op internaat. Die zei niks, die deed niks.’

Lees het hele artikel over Luc de Vos op Blendle.