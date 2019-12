Wie denkt Rossana Kluivert wel dat zij is?

Het regent ellende voor Rossana Kluivert (47) na de uitzending van Opgelicht?! waarin ze van malafide praktijken wordt beschuldigd door een ontslagen bestuurslid die zelf de oplichtster blijkt te zijn. Snapt u het nog?

Wie blaft er momenteel het hardst op Curaçao?

Al jaren verbaast Rossana Kluivert zich over de vele zieke en zwakke zwerfhonden aldaar. De hondstrouwe voetbalvrouw wil helpen en richt in juli 2018 de Kluivert Dog Rescue Foundation op. In januari hoort ze dat bestuurslid Mirjan Seppenwoolde dubieus met donaties omgaat. Rossana besluit van zich af te bijten en stuurt haar weg. Dat blijkt het startschot voor een rancuneuze lastercampagne richting Rossana en haar stichting. De meest valse actie van deze Seppenwoolde is wel het tippen van het AVROTROS-programma Opgelicht?!, dat er van alles mis zou zijn met Rossana’s stichting. Die heeft vervolgens een hele kluif aan het rechtzetten van alle hondenstront die ze in de uitzending van 26 november over zich heen heeft gekregen.

Wie is er nu feitelijk opgelicht?

In Opgelicht?! wordt Rossana’s foundation van allerlei goors beticht, zoals ‘opvallende zaken’ in de financiële administratie en het fysiek ontbreken van een Kluivert Dog Rescue Center. De bekritiseerde dierenliefhebster krijgt ook een waslijst met 47 vragen voor de kiezen. Ze kan alles met kalme uitleg en heldere argumenten weerleggen, maar dát laten de makers weg. Intussen blijkt er nog veel meer te rammelen aan de aflevering, waarin belastende verklaringen door Seppenwoolde lijken te zijn aangestuurd en gemanipuleerd. Op de achtergrond blijken Rossana en haar advocaten al een half jaar bezig te zijn met een zaak tegen haar, over wie getuigen melden dat ze donaties op haar privérekening laat overmaken en dat ze geld ontvangt voor op afstand gedoneerde honden, die op haar terrein zouden verblijven, maar in werkelijkheid ergens anders zijn of zelfs zijn overleden. Opgelicht?! lijkt ditmaal zelf opgelicht en Rossana is de gebeten hond.

Wat vindt Rossana Kluivert van zichzelf ?

‘Er is geen enkel aantoonbaar bewijs tegen ons. Opgelicht?! heeft leugens laten zien. Ik ben gebroken, aangeslagen en kapot.’

Wat vinden wij van Rossana Kluivert?

Als twee teven vechten om hondenzeer, weet Opgelicht?! het ook niet meer.

‘Het is journalistiek broddelwerk wat ze met Rossana hebben uitgehaald’

Wat vinden anderen van Rosanna Kluivert?

ANOUK SMULDERS vriendin

‘Naar die uitzending heb ik bewust niet gekeken, omdat ik het walgelijk vind wat er is gebeurd. Het is gewoon sensatie wat Opgelicht?! maakt. Ze hebben Rossana geweigerd live aan de desk haar kant van het verhaal te laten vertellen. We hebben het hier niet over criminelen hè, kom op zeg! Waarom hebben ze haar niet even opgebeld voor een afspraak? Woest word ik ervan. Rossana moet vooral doorgaan met haar goede werk. Ze brengt verlichting bij zowel dieren als mensen. Als kind stopte ze al haar broccoli in een envelop om op te sturen naar arme landen. Dát is Ros.’

We hebben het hier niet over criminelen, hè?

JAAP JONGBLOED presentator Opgelicht?!

‘Hier ga ik helemaal niks over zeggen. Onze uitzending spreekt voor zich. Ik wil de discussie niet nog extra voeden, dus ik verwijs jullie door naar Mark Willems van de afdeling communicatie van de AVROTROS.’

Ik wil de discussie niet extra voeden

MARK WILLEMS woordvoerder

‘Opgelicht?! staat volledig achter de uitzending. Ik wil nogmaals benadrukken dat Rosanna Kluivert wel degelijk, meerdere malen, de kans heeft gekregen om te reageren.’

PATRICK KLUIVERT echtgenoot

‘Ros zet zich als geen ander al jarenlang in voor de dieren. Dag en nacht zit ze aan de telefoon om dingen te regelen en in ons huis is er altijd wel een zwerfhondje tijdelijk te verzorgen. Curaçao iseen los project; privé helpt ze door heel Europa en als familie staan wij achter haar. Ik vind het werkelijk ongelooflijk dat uitgerekend zíj in het programma Opgelicht?! zit. Dat raakt me in het hart met een mix van boosheid en frustratie, maar ik ben vooral kwaad. We proberen daar iets moois neer te zetten, maar er was tegenslag met de bouwvergunning voor het Center. Wel hebben we met haar professionele team al heel veel kunnen helpen op het gebied van sterilisatieen het daadwerkelijk redden van honden. Opgelicht?! kun je als kijker niet meer serieus nemen door het geknip en geplak van totale onwaarheden. Schofterig is het. Ik heb er geen andere woorden voor. Het is lastig om Rossana rustig te krijgen en te troosten momenteel, maar ik doe wat ik kan. Ze heeft me sinds het begin van onze relatie helemaal meegetrokken in haar hondenliefde. Hulp aan zwerfhonden is ook part of my life geworden.’

Het is lastig om haar rustig te krijgen

MARC VAN TOREN zakelijk adviseur & vriend

‘Vanaf het begin van Rossana’s plannen op Curaçao had ik er een minder goed gevoel over dat ze haar nek daar ging uitsteken voor de honden. Om dat zo officieel te gaan aanpakken in een regio waarover je toch weleens verhalen hoort dat je spullen worden tegengehouden in de haven of dat je ergens moet betalen om verder te mogen... Helaas is het uitgekomen. Dat die mevrouw Seppenwoolde een naar spelletje speelde, werd al snel duidelijk. De feiten zullen aantonen wie de werkelijke oplichters zijn, Rossana verdient ieders respect.’

HANS SLIER hoofd toerisme Curaçao

‘Ik zat toevallig naast Rossana toen ze aankwam op Curaçao en ze werd aangesproken door de reporter van Opgelicht?! Ik vond het ronduit onbeleefd, triest en beneden alle peil hoe ze werd benaderd: onverwacht, onvoorbereid en na tien uur opgevouwen te hebben gezeten in een vliegtuig. Schandalig dat zo’n programma niet even een afspraak met haar heeft gemaakt. Ik vind haar een aanwinst voor de stichtingen op het eiland. Zwerfhonden zijn zielig, maar vormen ook een probleem voor de inwoners en het toerisme. Rossana doet álles voor de dieren, betaalt vaak dingen uit eigen zak. Ik ken de overige bestuursleden van haar stichting, dat zijn mensen die hun sporen hebben verdiend in het zakenleven en waar helemaal niets aan mankeert. ’