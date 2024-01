Het laatste taboe: mishandeld worden door je vrouw

Duizenden Nederlandse mannen worden mishandeld door hun partner. Het is een van de laatste taboes. Peter Blasic sprak drie mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. ‘Als ze dronken was – en dat was ze eigenlijk altijd – werd ze een beest. Ze gebruikte hamers, messen of een knuppel als wapen.’

Illustratie Hein de Kort

Huiselijk geweld, het blijft een onderwerp dat een beetje in de taboesfeer ligt, hoewel het veelvuldig voorkomt. Van de volwassenen zegt bijna 10 procent in het nabije verleden weleens slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld. Bijna altijd gaat het om partnergeweld: fysiek geweld of psychologische terreur, uitgeoefend door de huidige of voormalige levenspartner. En ja, vooral vrouwen zijn het slachtoffer.

Maar steeds vaker worden ook mannen het doelwit: jaarlijks worden 3500 van hen stelselmatig mishandeld door hun partner, zo blijkt uit gegevens van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarmee wordt het vooroordeel ontkracht dat mannen geen slachtoffer kunnen zijn. Door het taboe dat op dit onderwerp rust, vragen deze mannen niet (snel) om hulp. Revu spreekt mishandelde mannen over de zwartste bladzijden uit hun leven.

