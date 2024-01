'Seks in het openbaar? Pas op: voor je het weet sta je op Dumpert'

Fantaseren over seks doen we bijna allemaal. Na de verkrachtingsfantasie en de lesbische seks is het deze week de beurt aan de exhibitionistische dagdromerijen.

Fotografie Jasper Suyk

Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de vrouwen en 20 procent van de mannen fantaseert over seks in het openbaar. Reden genoeg om de ‘exhibitionistische fantasie’ eens onder de loep te nemen. Potloodventen valt ook onder exhibitionisme. Maar over het random tonen van geslachtsdelen aan vreemden, wordt lang niet zo frequent gefantaseerd. Geliefder is het idee van seks op parkeerplaatsen, in publieke toiletten, parken of op andere locaties waar de kans dat je betrapt wordt aanzienlijk is. Ook populair is de extremere variant van de ‘openbare seks dagdroom’: vrijen terwijl je bekeken wordt. Bij die laatste fantasie spelen toeschouwers een belangrijke rol. De buurman die meegluurt of een groep mensen dat vanuit een kring toekijkt. Hoe beter de bedprestaties, hoe enthousiaster het publiek reageert. De vrouw, of man, voelt zich in zo’n geval de ster van de show.

Halflege treincoupé

Volgens de norm is seks een privéaangelegenheid. We horen het thuis in bed te doen, waar niemand ons kan zien of horen. Mensen laten meegenieten is taboe, en daarom spannend. Velen van ons houden het niet bij dagdromen alleen. Er wordt flink geëxperimenteerd met publieke seks. Als de sleur in je liefdesleven is geslopen, kan het bevrijdend werken eens op zoek te gaan naar atypische seksplekken.

Ik heb door de jaren heen aardig wat mensen ontmoet die de daad bij het woord voegden. Vorige maand nog vertelde een stel me hoe ze in een half lege treincoupé neukten. En ook de extremere variant van ‘openbare seks’ wordt uitgevoerd. Een tijd terug interviewde ik een vrouw die seksbioscopen bezocht en in het bijzijn van groepen mannen vrijde met haar partner, en op erotische feesten zijn er áltijd mensen die bewust plekken uitzoeken waar ze veel bekijks hebben.

Uit een onderzoek van een Brits farmaceutisch bedrijf onder volwassenen bleek dat één op de vier mensen zichzelf exhibitionist noemt. Hoe ze hun exhibitionisme invulden verschilde. Seks in het openbaar bleek het meest geliefd en daarna kwam luidruchtige seks (zó luid dat anderen kunnen meegenieten dus). De geliefden van deze exhibitionisten waren trouwens lang niet allemaal even gelukkig met de situatie: een derde van hen moest niks hebben van het avontuurlijke gedrag van hun partner.

In je fantasie is het misschien leuk om betrapt te worden, maar in het echt is dit stukken minder. In de realiteit heb je er namelijk geen controle over wíe je snapt (kleine kans dat het je knappe buurvrouw/man is). Van de ondervraagden uit het onderzoek was 62 procent weleens betrapt. In 13 procent van de gevallen door een familielid. Exhibitionisme is niet zonder gevaar. Als je het (ietwat sensationele) nieuws volgt, weet je dat je beter door je moeder gesnapt kan worden dan door een ‘lollige’ vreemde, die je filmt en de beelden online knalt.

Het Britse stel dat seks had in een Ryan Air vliegtuig – gewoon op het rijtje stoelen – had die pech. Of pech, zo kan je het eigenlijk niet noemen. Als je in deze tijd en plein public een showtje geeft dan beland je op internet, daarop kan je de klok gelijkzetten. Toch vind ik het sneu. Als je vroeger zoiets uithaalde, kwam je ermee weg. Nu zal het naïeve tweetal nog jaren bekend staan als ‘het Ryan Air-stel’. Niet bevorderlijk voor hun carrière, kan ik me voorstellen.

Rug op de bril

Met het Nederlandse koppel dat betrapt werd op een Dixie-toilet op een festival, heb ik ronduit medelijden (klein detail: zij lag met haar rug op de bril, dat vond ik nog het meest choquerende van de hele affaire). Het stel deed de deur van het toilet netjes op slot, maar het mocht niet baten. Een paar mannen braken de cabine open en filmden het paar. Nu zijn ze vereeuwigd op internet, in bijzonder oncharmante posities.

Dus, lieve exhibitionistische lezer, of partner van: denk na voordat je besluit je fantasie uit te voeren (tenzij je het wel een geil idee vindt om gefilmd te worden, dat kan natuurlijk ook). Voor je het weet ben je een Dumpert-hit, je baan kwijt en kan je je familie niet meer recht in de ogen kijken. Soms kan een fantasie beter een fantasie blijven. Al vind ik de wereld er bepaald niet leuker op geworden.

Is de avonturier in jou sterker dan je angst om op het net te belanden? Zoek dan een écht afgelegen plek uit. In de duinen, bijvoorbeeld. Daar blijf je de spanning voelen van het betrapelement, maar als je gesnapt wordt is de kans groot dat dit vanaf een afstand zal zijn. Dan kom je in ieder geval niet herkenbaar in beeld.

Als je graag (gevaarloos) bekeken wilt worden: bezoek een erotisch feest. Binnen die muren ben je veilig. Bezoekers hebben privacy en respect hoog in het vaandel staan, dat garandeer ik je.