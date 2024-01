Hoe is het nu met K-otic?

Toen televisie nog niet zo besmeurd was met talentenjachten en Nederland zelfs de tienersterretjes Jim en Jamai nog moest leren kennen, werd er in 2001 in het oude Big Brother-huis een ietwat fout project uitgezonden: Starmaker.

Toegegeven, het was een guilty pleasure. Je kon op school of op je werk niet vertellen dat je ernaar keek, maar toch was je op de hoogte van de ontwikkelingen in Starmaker. De tieners zijn inmiddels dertigers geworden. De knappe blondine Rachel Kramer (36) zingt nog steeds en werd in 2008 tweede in de finale van X-Factor. ‘Samen met mijn vriend heb ik een prachtige dochter, Saja.’ Ook knap, maar minder bekend is Bouchra Tjon Pong Fong (34). Als actrice kreeg ze kleine rolletjes in onder andere Costa!. Ze werkt als barmeisje bij restaurant Loetje in Laren. Veruit de mooiste was en is Anna Speller (32), met haar grote bos krullen. Ze deed in 2015 mee aan Expeditie Robinson. ‘Ik schrijf nu Nederlandstalige muziek. K-otic is voor mij jeugdsentiment. Ik heb een vriend en we verwachten een kindje.’

Sita Vermeulen (36) wist haar talent om te zetten in een fulltime job. ‘Muziek staat op een laag pitje. De laatste jaren heb ik in familievoorstellingen gespeeld zoals Assepoester de Musical en Rapunzel de Musical.’ Bij de mannen was Bart Voncken (33) de bekendste. ‘Ik werk als songwriter, producer en als A&Rmanager bij Sony Music. Ook zie je me af en toe als backing vocalist in de band van Eric van Tijn. Ik heb een dochter van vijf en geen partner.’ Martijn Terporten (33) beloonde zichzelf met een heuse artiestennaam: Martin Porter. ‘Ik richt me nu op het schrijven en produceren van muziek, voornamelijk voor anderen.’ Stefan de Roon (37) zingt in Lev. ‘Ik ben al twaalf jaar samen met mijn vriendin Irma en we hebben twee prachtige dochters Veda (5) en Elva (1).’

Na het programma Starmaker vormden de groentjes met z’n allen de groep K-otic. Velen zullen zich met een spoor van schaamte de nummer 1-hit Damn (I Think I Love You) nog herinneren. Het debuutalbum werd binnen een week platina en er volgden concerten die zo snel uitverkocht waren dat er extra optredens bij moesten. In 2003 ging de groep uit elkaar. In december 2016 gaf de groep een eenmalig reünieconcert in de voormalige Heineken Music Hall.