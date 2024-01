Dick Maas: 'Ik heb vaak de neiging om iemand van de set te slaan'

Tijdens de opname van een film gaat er weleens wat mis. Dick Maas kan het weten. De regisseur van De Lift, Flodder en ­ Amsterdamned blikt in zijn deze week te verschijnen boek Buurman, Wat Doet U Nu? terug op ruim 40 jaar films maken. Zoals die keer dat hoofdrolspeler Huub Stapel met zijn speedboot uit de bocht vloog en zijn ribben kneusde...

Ook al heb je alle vergunningen om ergens te draaien in je zak, soms kunnen buurtbewoners je het knap lastig maken. Bij Amsterdamned was er iemand die keihard klassieke muziek uit zijn raam liet schallen om de geluidsopnamen te frustreren. Bij Do Not Disturb verschenen er mensen in pyjama en ochtendjas op de set, die zich pontificaal voor de camera opstelden en weigerden weg te gaan.

Ik heb vaak de neiging om op zo’n moment iemand van de set te slaan, maar dat is niet altijd verstandig. In sommige gevallen moet de politie eraan te pas komen om dergelijke opstandige buurtbewoners te verwijderen. Er zijn vaak ook omstanders die, ook al is het hun beleefd verzocht, weigeren uit beeld te gaan. Je kan niet iemand dwingen voor zijn raam weg te gaan, of niet op zijn trapje voor het huis te gaan zitten. Soms kan je ze beschouwen als gratis figuratie. En dan is het ook weer meegenomen.

Dan heb je de zanikende buurtbewoners. Zaniken dat er een aggregaat in hun straat staat dat, ook al zijn die dingen vrij geruisloos, toch nog te veel lawaai maakt. Zaniken dat er een parkeerplaats tijdelijk is verdwenen, of dat er een lamp naar binnen schijnt. Soms moet de locatiemanager buurtbewoners afkopen. Voor een beetje geld hebben ze vaak opeens een stuk minder last.

