Recensie | 4 sterren voor het album Prehistoric Rhythm van My Baby

My Baby - Prehistoric Rhythm

De familie Van Dijck zou een fortuin maken als ze van hun teennagels getrokken thee in kleine flacons via het darkweb aan wannabe-muzikanten verkopen. Met een Van Dijck-extract in je mik slaag je gegarandeerd voor je toelatingsexamen op het conservatorium. Maar de Van Dijckjes maken liever muziek. Zus en broer Cato en Joost doen dat als twee derde van My Baby, een band die iedereen die sinds 2013 een festival heeft bezocht gezien zal hebben. Dan heb je ook gezien hoe ze hun virtuositeit tentoonspreiden, zonder zich erin te verliezen. Het beoogde resultaat – een bezwerend optreden – wordt altijd behaald. Dat is zoiets als honderd keer een bal hooghouden en hem vervolgens in de kruising schieten.

Hun derde album biedt stof voor minstens 86 muziekwetenschappers om op te promoveren. Ze zullen zich het hoofd breken over de vraag: waar halen ze het vandaan? – geografisch gesproken. Niet uit Waddinxveen, zoveel is zeker. Prehistoric Rhythm is een trip rond de wereld, met een trip in je eigen hoofd als bonus.

My Baby - Prehistoric Rhythm: 4 sterren