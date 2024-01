Recensie | 2 sterren voor het album Divide van Ed Sheeran

Ed Sheeran – ÷ (Divide)

Tijdens de afgelopen economische crisis werd de onzekerheid des levens niet beteugeld met snoeiharde punk inclusief artiesten die het systeem vervloekten. Men schakelde massaal af op de singer-songwriter. Puur vanwege de troost. Het waren zingende melkchocoladerepen met een hip jagershoedje op. In deze dagen brak ook Ed Sheeran door. Eerste grote hit: The A-Team. Het is een guitige gast waar je geen hekel aan kunt hebben. Het gepeste buurjongetje van vroeger dat opeens in de wereld van de sterren leeft.

Ondertussen is hij zelf een wereldster geworden en zijn nieuwste album ÷ (spreek uit: Divide) zal dat in stand houden. Sheeran heeft weer een paar dikke pophits geschreven. Zo slick gepolijst dat ook je buurvrouw van vijftig de radio aan laat staan. Knap, maar op ÷ is zijn persoonlijkheid volledig weggepoetst. Het is één grote opsomming van veiligheid. Het kwijlen gaat ook ver, zoals in Perfect: ‘I never knew you were the someone waiting for me ( ) darling you look perfect tonight.’ Het is een ballad voor mensen die denken dat een pak Merci meebrengen de ultieme vorm van romantiek is.

Ed Sheeran – ÷ (Divide): 2 sterren