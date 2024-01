Van Thierry Baudet krijg ik kramp tussen mijn zak en aars

Vroeger had ik het alleen als iemand over castratie begon. Of over vrouwenbesnijdenis. Maar nu heb ik het ook zodra ik Thierry Baudet zie of hoor: kramp in m’n perineum. Die foto waarop ie op zijn piano ligt, hoeft maar voorbij te komen en het begint te steken tussen zak en aars.

Het is niet eens zozeer wat hij zegt. Geert Wilders of Annabel Nanninga bezorgen me geen fysiek ongemak. Nee, het is hóe Baudet het zegt. Hóe hij doet. De gezichten die hij erbij trekt. Die griezelige, gemaakte lach. Er is iets verschrikkelijk offaan hem.

Ik zat van de week met een vriendin op het terras van Rotown wat te drinken.

‘Die twee zetels voor Forum voor Democratie vind ik nog het ergste van de verkiezingsuitslag,’ zeg ik. ‘Vier jaar elke dag perineumkramp.’

‘Als ik die Baudet zie,’ zegt zij, ‘moet ik altijd een beetje aan de Virgin Killer denken.’

(Deze vriendin heeft een ietwat verontrustende obsessie voor serie- en massamoordenaars. Feitjes als het aantal slachtoffers dat Jeffrey Dahmer maakte, het huisadres van John Wayne Gacy en de laatste woorden van de Oklahoma City Bomber behoren tot haar parate kennis.)

‘Virgin Killer?’ zeg ik. ‘Ken ik niet.’

‘Nee? Elliot Rodger?’

‘Laat me raden: hij vermoordde maagden?’

‘Nope. Hij was zelf maagd. Studentje van 22. Stak en schoot in 2014 twee vrouwen en vier mannen dood. Verwondde er nog eens veertien. Joeg toen zichzelf een kogel door z’n kop.’

‘Omdat ie maagd was?’

‘Yup. Hij haatte vrouwen omdat ze niet met hem naar bed wilden. En andere mannen omdat die wel seks hadden. Hij was zo’n Red Pill-gast.’

Ik kijk haar een beetje vaag aan. Neem een slok van m’n bier.

‘Je weet niet wat dat is, hè? The Red Pill? Reddit en 4chan staan er vol mee. Het is een beetje zoals in The Matrix. Als je de rode pil slikt, valt de schijnwerkelijkheid weg en zie je opeens hoe alles echt in elkaar steekt. In dit geval dat alle vrouwen hoeren met een dubbele agenda zijn en hun kut enkel inzetten voor eigen gewin. En dan heb je van die pick-upartists zoals Julien Blanc, je weet wel, die vent die Baudet zo tof vindt, en die maken dat soort jochies dan wijs dat een ‘nee’ van een vrouw eigenlijk geen ‘nee’ is en meer van dat soort verkrachtersprietpraat.’

‘Oké,’ zeg ik, ‘Baudet is misschien een schlemielige seksist, maar om hem nou met een massamoordenaar te vergelijken...’

‘Ik zeg ook niet dat ie zoiets zou doen,’ zegt ze, ‘maar kijk...’ Ze pakt haar telefoon. Rommelt er wat op. Duwt het ding in m’n handen. ‘Voor Elliot Rodger aan het steken en schieten sloeg, heeft hij dit filmpje op Youtube gezet.’

Ik zie een jongen in een auto zitten. De zon in zijn gezicht. Helemaal geen lelijk ventje. Een tikkie feminien. Hij kijkt in de camera. ‘I don’t know why you girls aren’t attracted to me,’ zegt ie. Hij praat geaffecteerd en trekt een gepijnigd gezicht. Het heeft iets nagemaakts, iets ingestudeerds. ‘You throw yourself at these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman.’ Ja, er is iets verschrikkelijk offaan dit knulletje. Nu wijst hij naar de camera. ‘And I will punish you all for it.’ Hij lacht een evil laugh. Een James Bond-schurk-lach.

En ik voel een steek tussen zak en aars.