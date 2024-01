Revu voorspelt: De Klassieker Ajax-Feyenoord wordt 4-6

Zaterdag 1 april 2017

In een interview met de Lëtzebuerger Journal vertelt de Luxemburgse bondscoach Luc Holtz dat de strijd om de laatste plaats in WK-kwalificatiepoule A nog helemaal open is. ‘Ik heb inmiddels de beelden van Bulgarije-Nederland tot me genomen, we hebben straks in juni een goede kans om te winnen van Oranje. In dat geval is het gat nog maar drie punten.’

Zondag 2 april 2017

Hoewel zijn zoon Justin deel uitmaakte van de Ajax-selectie die zojuist met 4-6 (!) heeft verloren van Feyenoord loopt vader Patrick Kluivert als enige Amsterdammer goedgemutst het toekomstige Johan Cruijff Stadion uit. ‘Ik heb ondanks de nederlaag een goede reden om happy te zijn, maar die houd ik voor me,’ klinkt het geheimzinnig uit de mond van de voormalige Ajacied.

Fotografie ANP

