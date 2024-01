Reportage: de hot hatches van Cupra, het performancelabel van Seat

Al meer dan twintig jaar bouwt Seat onder de Cupra-vlag sportieve versies van hun auto’s. Wat ooit begon als een feestmodel om een kampioenschap te vieren, groeide uit tot het performancelabel van de Spaanse autofabrikant. Matthijs Goes reed in Barcelona het laatste model van de familie, de Leon Cupra 300.

Nadat het fabrieksteam in 1996 het WK rally had gewonnen met een kitcar, besloot de leiding dat het moment was aangebroken om wat meer de nadruk op de sportiviteit van zijn modellen te gaan leggen. Inmiddels zijn de Cupra’s stuk voor stuk auto’s die nauwelijks nog onderdoen voor de concurrentie met de GTI-badge van moederbedrijf Volkswagen. Want wie hot hatch zegt, denkt natuurlijk meteen aan een Golf GTI. De inmiddels veertig jaar oude Duitser is de oervader van alle opgepompte compacte auto’s te noemen. Mocht je overigens in Engeland zijn opgegroeid, dan is de eerste auto waar je bij de hot hatchvraag aan denkt hoogstwaarschijnlijk de Focus RS. Wie met een dosis francofilie is opgevoed, droomde vroeger waarschijnlijk van de GTI’s van Peugeot of de RS’en van Renault. Je moet echt een speciale voorkeur voor Spanje hebben als je eerste gedachte bij een hot hatch een Seat Cupra was. Eigenlijk is het onterecht, want de Seats geven ontzettend veel plezier voor minder geld.

Seats Cupra-avontuur begon iets meer dan twintig jaar geleden met een Ibiza. Feitelijk was het nog niet veel meer dan het actiemodelletje met veel opties, de dikste motor uit de catalogus en een gave naam. Hoewel het voor het oor best wel Spaans klinkt, is Cupra gewoon een samentrekking van de woorden cup en racer. De eerste Ibiza Cupra zag er in zijn felle pastelkleuren stoer uit, en wat hielp is dat het ding een sportstuur en sportstoelen had, en dat er destijds futuristische opties als van afstand bediende centrale deurvergrendeling standaard meegeleverd werden. De topsnelheid van 213 km/u en een acceleratie van 0-100 km/u in 8,3 seconden maakten het feest compleet.

In 2000 deed Seat er nog een schepje bovenop en bouwde een extra speciale versie van de Ibiza Cupra. De auto wordt nu echt ontwikkeld door Seats motorsportafdeling, Seat Sport, en achter de modelnaam werd een R toegevoegd om de exclusiviteit te benadrukken. De wegligging werd onder handen genomen en gigantische, witte OZwielen werden onder de auto geschroefd. De enorme Cupra-stickers op de flanken lieten geen twijfel over de sportieve inborst van de auto.

