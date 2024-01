In Ammerzoden ligt de schat van Ajo Fliervoet. De 69-jarige verzamelaar bezit een van de meest bijzondere autocollecties van Nederland. Een groot deel kennen we uit films en series. Zoals KITT uit Knight Rider en de Delorean uit Back to the Future. Maar ook de gepantserde wagens van Freddy Heineken en Willem Holleeder zijn te bewonderen. Richard Luijks krijgt een rondleiding – net op tijd, want alles staat te koop.

Fliervoet neemt ons mee naar de zijkant van de loods. Een gang van vijftig meter lang en vier meter breed, vol met alles wat je bij een auto kunt bedenken: accu’s, uitlaten, motoren, spiegels... Noem het maar op, de verzamelaar heeft het. Nooit is hij iets kwijt. Zijn telefoonnummer onthouden vindt hij lastiger dan een oude wieldop terugvinden, daarom heeft hij op zijn oude Nokia een stuk tape met zijn 06-nummer geplakt. Na ruim een uur rondgekeken te hebben, zegt Fliervoet: ‘Gaan jullie mee? Jullie denken toch niet dat je alles al gezien hebt?’

De volgende loods gaat open, een uit de kluiten gewassen Dodge Ram Van uit 2014 staat te glimmen in de opening.

Ik dacht dat je in een oude Kia reed?

‘Die is alleen voor de boodschappen, daar kan ik toch niet mee aankomen bij een afspraak?’

Fliervoet doet het licht van de loods aan; achter de Amerikaanse pick-up is een legervoertuig te zien. Het blijkt een verkenningsvoertuig van het Britse leger, een Ferret. ‘De tank heb ik niet meer, maar dit is met 3500 kilo ook geen kleintje.’ Je komt volgens de autoverzamelaar niet zomaar aan een legervoertuig. Via zijn contacten bij Defensie heeft hij ze op de kop kunnen tikken.

We zijn helaas net te laat om alle pronkstukken van zijn collectie te zien. De gepantserde auto’s van Freddy Heineken en Willem Holleeder, KITT uit Knight Rider, de Cadillac van Flodder, de auto van Back to the Future, de langste limousine ter wereld en de legertank zijn al weg. ‘Ik kan ze eigenlijk niet verkopen,’ zegt Fliervoet met enige weemoed. ‘Het is moeilijk om er afstand van te doen, en er is niemand die zoveel geld heeft. Alles wat ik ooit had willen hebben, heb ik gehad. Ken je die oude reclame van die boeren die de loterij hadden gewonnen? Die Ferrari Testarossa en Porsche 911 met aanhanger? Die had ik allebei. De aanhangers staan hier nog in de schuur. Leuk, hè?’

